Bund feierte 2025 einen Budget-Erfolg

Wien - Der Bund hat im Vorjahr seine Budgetziele übererfüllt. Laut dem Samstagfrüh publizierten vorläufigen Erfolg für 2025 war der Finanzierungssaldo mit einem Minus von 14,4 Milliarden Euro um 3,7 Milliarden Euro besser als im Budget-Voranschlag angenommen. Wie es gesamtstaatlich - also inklusive Länder und Gemeinden - aussieht, wird man allerdings erst Ende März wissen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erkennt einen Sanierungserfolg dank eines strengen Budgetvollzugs.

Moskaus Unterhändler vor neuen Ukraine-Gesprächen in den USA

Washington/Moskau - Vor neuen Verhandlungen am Sonntag in Abu Dhabi über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist der Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew wieder in die USA gereist. "Wieder in Miami", schrieb der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin am Samstag auf Instagram. Dmitrijew machte keine Angaben dazu, mit wem er sich trifft und worum es genau bei den Gesprächen geht. Dmitrijew hatte seine bisherigen Gespräche stets mit US-Unterhändler Steve Witkoff geführt.

Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an

Kiew (Kyjiw)/Chisinau - Russland hat nach einem erklärten vorübergehenden Verzicht auf den Beschuss von Energieanlagen dem Verteidigungsministerium zufolge seine Angriffe auf andere Ziele fortgesetzt. Es seien von den ukrainischen Streitkräften genutzte Objekte der Verkehrsinfrastruktur und Munitionsdepots beschossen worden, teilte das russische Ministerium am Samstag mit. In der Ukraine und auch in Moldau gab es am Samstag aufgrund eines "technischen Defekts" massive Stromausfälle.

Explosionen im Iran: Mehrere Tote

Teheran/Washington - Bei Explosionen im Süden des Iran sind am Samstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Hafenstadt Bandar Abbas starb laut Behörden eine Person, 14 weitere wurden verletzt. Berichte in sozialen Medien, wonach ein Kommandant der Revolutionsgarden das Ziel gewesen sei, wies die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim als "völlig falsch" zurück. Der Zeitung "Tehran Times" zufolge forderte zudem eine Gasexplosion in der Stadt Ahwas nahe der irakischen Grenze vier Tote.

Toxin in Babynahrung: Danone ruft Produkte zurück

Wien - Nach dem Branchenskandal um verunreinigte Babynahrung hat der französische Konzern Danone in Österreich vier Chargen des Produkts Aptamil zurückgerufen. Der Rückruf erfolge aufgrund des möglichen Vorhandenseins des Bakteriengifts Cereulid, teilte Danone am Samstag mit. Der Schritt sei in Abstimmung mit den österreichischen Behörden getroffen worden und betreffe ausschließlich die vier Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum.

Leoben: Verdacht gegen Mutter nach Tod eines Buben erhärtet

Leoben - Nach ersten Ermittlungen im Fall des getöteten Elfjährigen im steirischen Leoben hat sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter erhärtet. Die Polizei gab am Samstag in einer Aussendung Details zum Tathergang bekannt. Demnach habe die alleinerziehende Frau am Freitagnachmittag selbst die Rettung aufgrund einiger Schnittverletzungen gerufen. Im Zuge des Einsatzes fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des Kindes vor und alarmierten umgehend die Polizei.

Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen

Khan Younis - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 29 Menschen getötet worden. Sprecher Mahmud Bassal sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Stadtteil Sheikh Radwan im Norden der Stadt Gaza seien 14 Menschen gestorben. Weitere sieben Todesopfer habe es unter anderem im Süden des Gazastreifens gegeben, als ein Zelt von Binnenvertriebenen beschossen worden sei.

Diversion nach Brückeneinsturz in Linz

Linz - Nach dem Einsturz einer Fußgängerbrücke im Juli in Linz, bei dem ein Lkw-Fahrer und sein Beifahrer schwer verletzt worden waren, hat das Ermittlungsverfahren gegen den 22-jährigen Lenker nun mit einer Diversion geendet. Dies sei bereits endgültig, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung". Den Ausschlag habe ein Kfz-Gutachten gegeben. Der bisher unbescholtene Mann zahlte eine Geldstrafe von 2.495 Euro.

