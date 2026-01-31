Bund feierte 2025 einen Budget-Erfolg

Wien - Der Bund hat im Vorjahr seine Budgetziele übererfüllt. Laut dem Samstagfrüh publizierten vorläufigen Erfolg für 2025 war der Finanzierungssaldo mit einem Minus von 14,4 Milliarden Euro um 3,7 Milliarden Euro besser als im Budget-Voranschlag angenommen. Wie es gesamtstaatlich - also inklusive Länder und Gemeinden - aussieht, wird man allerdings erst Ende März wissen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erkennt einen Sanierungserfolg dank eines strengen Budgetvollzugs.

Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an

Kiew (Kyjiw)/Chisinau - Russland hat nach einem erklärten vorübergehenden Verzicht auf den Beschuss von Energieanlagen dem Verteidigungsministerium zufolge seine Angriffe auf andere Ziele fortgesetzt. Es seien von den ukrainischen Streitkräften genutzte Objekte der Verkehrsinfrastruktur und Munitionsdepots beschossen worden, teilte das russische Ministerium am Samstag mit. In der Ukraine und auch in Moldau gab es am Samstag aufgrund eines technischen Defekts massive Stromausfälle.

Moskaus Unterhändler zu neuen Ukraine-Gesprächen in den USA

Washington/Moskau - Vor Verhandlungen am Sonntag in Abu Dhabi über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew in die USA gereist. "Wieder in Miami", schrieb der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin Samstag auf Instagram. Der US-Sondergesandte der Regierung von Donald Trump, Steve Witkoff, schrieb, es hätten konstruktive Gespräche mit Dmitrijew im Rahmen des Vermittlungsversuchs der USA zur Lösung des Ukraine-Kriegs stattgefunden.

Explosionen im Iran: Mehrere Tote

Teheran/Washington - Bei Explosionen im Süden des Iran sind am Samstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Hafenstadt Bandar Abbas starb laut Behörden eine Person, 14 weitere wurden verletzt. Die Feuerwehr sprach am Abend von einem Gasleck. In Folge habe sich Gas in dem bei dem Unglück beschädigten Gebäude angesammelt und sei explodiert. Die Detonation hatte zunächst Spekulationen ausgelöst, sie könne mit den derzeit verschärften Spannungen zwischen dem Iran und den USA zusammenhängen.

Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen

Khan Younis - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens 32 Menschen getötet worden. Sprecher Mahmoud Bassal sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Stadtteil Sheikh Radwan im Norden der Stadt Gaza seien 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sieben Todesopfer habe es unter anderem im Süden des Gazastreifens gegeben, als ein Zelt von Binnenvertriebenen beschossen worden sei.

Leoben: Verdacht gegen Mutter nach Tod eines Buben erhärtet

Leoben - Nach ersten Ermittlungen im Fall des getöteten Elfjährigen im steirischen Leoben hat sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter erhärtet. Die Polizei gab am Samstag in einer Aussendung Details zum Tathergang bekannt. Demnach habe die alleinerziehende Frau am Freitagnachmittag selbst die Rettung aufgrund einiger Schnittverletzungen gerufen. Im Zuge des Einsatzes fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des Kindes vor und alarmierten umgehend die Polizei.

Minneapolis: US-Rockstar Bruce Springsteen sang Protestlied

Washington - US-Rocklegende Bruce Springsteen ist überraschend in Minneapolis mit seinem Protestlied zu den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger aufgetreten. Er sang am Freitagabend (Ortszeit) "Streets of Minneapolis" - eine Protesthymne gegen die umstrittenen Abschiebe-Razzien von teils vermummten Bundesbeamten. Als am Samstag auf dem Tom-Morello-Konzert Überraschungsgast Springsteen auf die Bühne trat, gab es große Begeisterung im Publikum in der US-Stadt im Norden der USA.

Zwei Tote nach Wohnhausbränden in der Steiermark

Wagna/Kalsdorf - Wohnhausbrände in der Steiermark haben am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war in einem Einfamilienhaus in Kalsdorf bei Graz gegen 14.50 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Während der 84-jährige Hausbewohner von Nachbarn und Passanten aus dem Gebäude gerettet wurde, kam seine 80-jährige Ehefrau ums Leben. Bereits am Vormittag war aus Wagna ein Toter aufgrund eines Wohnhausbrands gemeldet worden.

