Bund feierte 2025 einen Budget-Erfolg

Wien - Der Bund hat im Vorjahr seine Budgetziele übererfüllt. Laut dem Samstagfrüh publizierten vorläufigen Erfolg für 2025 war der Finanzierungssaldo mit einem Minus von 14,4 Milliarden Euro um 3,7 Milliarden Euro besser als im Budget-Voranschlag angenommen. Wie es gesamtstaatlich - also inklusive Länder und Gemeinden - aussieht, wird man allerdings erst Ende März wissen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erkennt einen Sanierungserfolg dank eines strengen Budgetvollzugs.

Ukrainer und Russen setzen Gespräche in Abu Dhabi fort

Abu Dhabi - Ukrainer und Russen wollen an diesem Sonntag in Abu Dhabi ihre vor einer Woche nach langer Zeit begonnenen direkten Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges wieder aufnehmen. Der Kreml in Moskau und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigten den Termin zwar, nannten aber weder - wie vorige Woche - einen genauen Ort noch einen Zeitpunkt.

Irak: Parlament macht neuen Anlauf bei Präsidentenwahl

Bagdad - Im Irak will das Parlament am Sonntag zur Wahl eines neuen Staatschefs zusammenkommen. Dieser soll dann einen Ministerpräsidenten nominieren - also einen Kandidaten für das wichtigere der beiden Spitzenämter. Der aussichtsreichste Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ist Nuri al-Maliki, der nach dem Sturz von Langzeitdiktator Saddam Hussein von 2006 bis 2014 bereits Regierungschef im Irak war.

Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza soll öffnen

Gaza - Der seit fast einem Jahr geschlossene Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen soll am Sonntag wieder begrenzt für den Personenverkehr öffnen. Damit könnten nach langer Wartezeit wieder Palästinenser über Rafah aus dem Kriegsgebiet aus- und unter bestimmten Bedingungen auch einreisen. Mit Öffnung des Grenzübergangs Rafah ist die erste Phase des Nahost-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump abgeschlossen.

Nach tödlicher Kälte: Neuer Wintersturm rollt auf USA zu

Washington - Während sich die US-Ostküste noch von einem tödlichen Wintereinbruch am vergangenen Wochenende erholt, bereiten sich mehrere Bundesstaaten im Südosten des Landes bereits auf einen weiteren schweren Sturm vor. Ein Tiefdruckgebiet vor der Küste soll sich nach Angaben des nationalen Wetterdienstes zu einem Bombenzyklon entwickeln - einem explosiv erstarkenden Wintersturm. Erwartet werden kräftige Schneefälle, orkanartige Böen und stellenweise stark eingeschränkte Sicht.

Minnesota scheitert vor Gericht mit Antrag gegen ICE-Razzien

Washington/Minneapolis (Minnesota)/St. Paul (Minnesota) - Der US-Staat Minnesota und die Städte Minneapolis und St. Paul sind vor Gericht mit der gemeinsamen Forderung nach einem Stopp der ICE-Abschieberazzien vorerst gescheitert. Eine Richterin eines Bundesgerichts in Minnesota wies einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung am Samstag zurück. Zur Begründung hieß es, dass die Kläger ihre Argumente nicht hinreichend dargelegt hätten. Der Fall an sich geht vor Gericht weiter, die Richterin entschied nur zur einstweiligen Verfügung.

Zwei Tote nach Wohnhausbränden in der Steiermark

Wagna/Kalsdorf - Wohnhausbrände in der Steiermark haben am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war in einem Einfamilienhaus in Kalsdorf bei Graz gegen 14.50 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Während der 84-jährige Hausbewohner von Nachbarn und Passanten aus dem Gebäude gerettet wurde, kam seine 80-jährige Ehefrau ums Leben. Bereits am Vormittag war aus Wagna ein Toter aufgrund eines Wohnhausbrands gemeldet worden.

