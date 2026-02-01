Ukrainer und Russen setzen Gespräche in Abu Dhabi fort

Abu Dhabi/Peking - Ukrainer und Russen wollen an diesem Sonntag in Abu Dhabi ihre vor einer Woche nach langer Zeit begonnenen direkten Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges wieder aufnehmen. Der Kreml in Moskau und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigten den Termin zwar, nannten aber weder - wie vorige Woche - einen genauen Ort noch einen Zeitpunkt.

Tote bei russischen Drohnenangriffen in der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau starben, wie Militärgouverneur Olexander Hanscha mitteilte. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Ein Haus sei zerstört, zwei weitere Gebäude seien beschädigt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten insgesamt 90 russische Drohnenangriffe im Land, insgesamt habe es gut ein Dutzend Einschläge gegeben.

Wohnhaus stürzt in Niscemi in Abgrund

Rom - In der sizilianischen Stadt Niscemi ist am Samstagnachmittag infolge eines anhaltenden Erdrutsches ein dreistöckiges Wohnhaus in die Tiefe gestürzt. Das Gebäude im Stadtviertel Sante Croci stand seit Tagen am Rand eines instabilen Abhangs aus Sand und Lehm. Auch benachbarte Häuser gelten als akut einsturzgefährdet. Infolge starker Regenfälle am vergangenen Wochenende war in Niscemi im Süden Siziliens in einer Länge von vier Kilometern ein Abhang ins Rutschen geraten.

Warnung vor neuem Regen und Überschwemmungen in Portugal

Lissabon - In Portugal haben die Behörden nach einem heftigen Unwetter mit fünf Toten vor neuem Starkregen und Überschwemmungen gewarnt. Wegen der erwarteten heftigen Regenfälle sprach der Wetterdienst Ipma am Samstag für das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus. Im Zentrum des Landes waren infolge des Sturms "Kristin" nach Angaben des Energieversorgers E-Redes am Samstagnachmittag immer noch fast 200.000 Haushalte ohne Strom.

Rafah-Grenzübergang öffnet vorerst nur für "Probebetrieb"

Gaza - Die reguläre Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen verzögert sich um einen Tag. Der Übergang sei zunächst nur für einen "Probebetrieb" geöffnet worden, bestätigten israelische, palästinensische und EU-Kreise. Erst am Montag solle der Personenverkehr wieder in beide Richtungen beginnen, berichteten israelische Medien. Die Öffnung war zunächst für Sonntag angekündigt worden.

Irans oberster Führer warnt USA vor regionalem Krieg

Washington/Teheran/Jerusalem - Irans oberster Führer hat im Falle eines US-Angriffs vor einem regionalen Krieg gewarnt. "Die Amerikaner sollen wissen, wenn sie einen Krieg vom Zaun brechen, wird es dieses Mal ein regionaler Krieg sein", sagte Ayatollah Ali Khamenei laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Zuvor erklärte der Iran die Streitkräfte der EU-Staaten zu "terroristischen Gruppen". Dies gab Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf bekannt, ohne weitere Folgen der Entscheidung zu erklären.

Machtwechsel in Syrien ließ Familiennachzug sinken

Wien - Der Familiennachzug von Flüchtlingen nach Österreich hat im Vorjahr stark nachgelassen. Nach 8.234 Anträgen im Jahr davor waren es 2025 nur noch 1.996. Eine Detailauswertung, die der APA vorliegt, zeigt freilich, dass dies nur zu einem eher geringen Teil auf den von der Regierung ausgerufenen Stopp der Familienzusammenführung zurückgeht. Vielmehr dürften eine geänderte Spruchpraxis bei Asyl-Anträgen aus Syrien und viele eingeleitete Aberkennungsverfahren eine Rolle spielen.

Extreme Kälte bei Schneesturm im Süden der USA erwartet

Washington - In der Kältewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die südlichen Bundesstaaten heimgesucht. Am Samstagmorgen gab es in North Carolina und den angrenzenden Bundesstaaten starke Schneefälle. Die Behörden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewöhnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die Straßen zu meiden und Gebäude an der Küste zu schützen.

