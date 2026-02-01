Selenskyj: Nächste Woche neue Gespräche mit USA und Russland

Abu Dhabi/Peking - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für kommende Woche neue Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in Abu Dhabi angekündigt. "Die Termine für die nächsten trilateralen Treffen stehen fest - 4. und 5. Februar in Abu Dhabi", teilte er bei Telegram mit. Er habe einen entsprechenden Bericht seines Verhandlungsteams erhalten.

Tote bei russischen Drohnenangriffen in der Ukraine

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau starben, wie Militärgouverneur Olexander Hanscha mitteilte. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Ein Haus sei zerstört, zwei weitere Gebäude seien beschädigt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten insgesamt 90 russische Drohnenangriffe im Land, insgesamt habe es gut ein Dutzend Einschläge gegeben.

Streit um ICE bewegt USA weiter: Bub soll freikommen

Washington - Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE auf der Suche nach Migranten ohne Papiere hat auch am Wochenende wieder Demonstranten in vielen Orten der USA auf die Straße getrieben. Ein Richter ordnete unterdessen die Freilassung eines fünfjährigen Buben an, der mit seinem Vater vor zwei Wochen von ICE in Minneapolis in Gewahrsam genommen und in eine Haftanstalt in Texas gebracht worden war.

Brand-Katastrophe von Crans-Montana: 18-Jähriger gestorben

Crans-Montana - Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

Rafah-Grenzübergang öffnet vorerst nur für "Probebetrieb"

Gaza - Die reguläre Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen verzögert sich um einen Tag. Der Übergang sei zunächst nur für einen "Probebetrieb" geöffnet worden, bestätigten israelische, palästinensische und EU-Kreise. Erst am Montag solle der Personenverkehr wieder in beide Richtungen beginnen, berichteten israelische Medien. Die Öffnung war zunächst für Sonntag angekündigt worden.

145 Aufständische bei Kämpfen in Pakistan getötet

Quetta - In Pakistan sind bei Kämpfen in der Unruheprovinz Belutschistan am Wochenende 145 Aufständische getötet worden. Dies sei die Bilanz von Gefechten, die insgesamt 40 Stunden angedauert hätten, teilte der Chefminister der Provinz, Sarfaraz Bugti, am Sonntag in Quetta mit. Unter den Toten seien Angreifer, die bei Razzien am Freitag und Samstag sowie bei noch laufenden Militäroperationen ums Leben gekommen seien. Bugti zufolge starben zudem 17 Sicherheitskräfte und 31 Zivilisten.

Mindestens 16 Tote bei zwei Verkehrsunfällen in der Türkei

Antalya - Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in der Türkei sind am Sonntag insgesamt mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und 30 weitere verletzt worden. In der Nähe des südlichen Urlaubsorts Antalya starben bei einem Busunglück neun Menschen. 25 weitere wurden verletzt, einige von ihn schwer. Bei dem zweiten Unfall auf einer Autobahn im Süden der Türkei zwischen Antalya und Isparta starben sieben Menschen, fünf weitere wurden verletzt.

Neue Epstein-Akten bringen Ex-Prinz Andrew in Bedrängnis

Washington/New York - Nach der Veröffentlichung weiterer Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium ist der britische Ex-Prinz Andrew am Wochenende weiter in Bedrängnis geraten. Unter den freigegebenen Dokumenten ist unter anderem ein Foto, das Andrew auf allen vieren zeigt, während er sich über eine Frau beugt. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach sich für eine Aussage Andrews vor dem US-Kongress aus.

