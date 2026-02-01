Wehrpflicht-Befragung laut Stocker möglicherweise im Herbst

Wien - Eine Volksbefragung zur Reform der Wehrpflicht könnte laut Kanzler Christian Stocker (ÖVP) im Herbst stattfinden. Schließlich solle die Reform schon mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Wie die Fragestellung lauten könnte, werde sich erst nach einem Prozess der politischen Willensbildung zeigen, meinte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Aktuell plane die Regierung wieder ein Doppelbudget, kündigte Stocker an. Außerdem äußerte er Kritik an der Gastpatienten-Debatte.

Angriffe von Aufständischen in Pakistan - mehr als 190 Tote

Quetta - Bei Angriffen von Aufständischen in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan sind nach Armee-Angaben mehr als 190 Menschen getötet worden. Die separatistischen Kämpfer von der ethnischen Gruppe der Belutschen griffen am Samstag in mehreren Orten an, teilte das Militär mit. Die Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) erklärte, sie habe Militäreinrichtungen sowie Beamte angegriffen. Pakistans Sicherheitskräfte fahndeten am Sonntag weiter nach Angreifern und Hintermännern.

Brand-Katastrophe von Crans-Montana: 18-Jähriger gestorben

Crans-Montana - Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

Streit um ICE bewegt USA weiter: Fünfjähriger freigelassen

Washington - Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE auf der Suche nach Migranten ohne Papiere hat auch am Wochenende wieder Demonstranten in vielen Orten der USA auf die Straße getrieben. Ein Fünfjähriger, der mit seinem Vater von ICE-Beamten in Gewahrsam genommen worden war, ist unterdessen freigelassen worden. Ein Richter hatte die Freilassung angeordnet. Der im Zusammenhang mit dem umstrittenen ICE-Vorgehen stehende Teil-Shutdown dürfte mindestens bis Dienstag dauern.

Parlament im Irak scheitert erneut bei Präsidentenwahl

Bagdad - Im Irak ist ein neuer Anlauf im Parlament zur Wahl eines Staatschefs für das arabische Land gescheitert. Die heute geplante Sitzung zur Wahl sei erneut verschoben worden, hieß es aus Kreisen des Medienbüros im Parlament. Die kurdischen Blöcke konnten sich demnach nicht einigen, welchen Kandidaten sie für das Amt nominieren. Weil deshalb viele Abgeordnete nicht zur Sitzung erschienen, war das Parlament nicht beschlussfähig.

Lawine mit Verletzten in Vorarlberg: Polizei sucht Skifahrer

Klösterle - Nach einem Lawinenabgang im Bereich der Maroiköpfe in Kösterle in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) am frühen Samstagnachmittag, bei dem drei Skitourengeher verschüttet und teils schwer verletzt worden waren, sucht die Polizei nach zwei unbekannten Skifahrern. Diese dürften nämlich das Schneebrett ausgelöst haben, zwei Abfahrtsspuren wurden oberhalb des Anrisses der Lawine festgestellt, berichtete die Exekutive am Sonntag.

Zehntausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

Prag - Zehntausende Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Sie folgten einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf gleich zwei großen Plätzen im Stadtzentrum von Prag. Hintergrund ist ein zunehmend eskalierender Streit zwischen dem Präsidenten und der neuen rechten Regierung unter dem Milliardär Andrej Babis.

