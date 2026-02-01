Wehrpflicht-Befragung laut Stocker möglicherweise im Herbst

Wien - Eine Volksbefragung zur Reform der Wehrpflicht könnte laut Kanzler Christian Stocker (ÖVP) im Herbst stattfinden. Schließlich solle die Reform schon mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Wie die Fragestellung lauten könnte, werde sich erst nach einem Prozess der politischen Willensbildung zeigen, meinte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Aktuell plane die Regierung wieder ein Doppelbudget, kündigte Stocker an. Außerdem äußerte er Kritik an der Gastpatienten-Debatte.

Trump gibt sich von Khamenei-Drohung unbeeindruckt

Washington/Teheran/Jerusalem - Im Streit mit dem Iran hat sich US-Präsident Donald Trump unbeeindruckt von den Drohungen des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei gezeigt. "Natürlich sagt er so etwas", erklärte Trump am Sonntag vor Journalisten mit Blick auf die Äußerungen Khameneis. Dieser hatte zuvor für den Fall eines Angriffs der USA auf den Iran vor einem "regionalen Krieg" gewarnt. Davor hatte der Iran die Streitkräfte der EU-Staaten zu "terroristischen Gruppen" erklärt.

Angriffe von Aufständischen in Pakistan - mehr als 190 Tote

Quetta - Bei Angriffen von Aufständischen in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan sind nach Armee-Angaben mehr als 190 Menschen getötet worden. Die separatistischen Kämpfer von der ethnischen Gruppe der Belutschen griffen am Samstag in mehreren Orten an, teilte das Militär mit. Die Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) erklärte, sie habe Militäreinrichtungen sowie Beamte angegriffen. Pakistans Sicherheitskräfte fahndeten am Sonntag weiter nach Angreifern und Hintermännern.

Streit um ICE bewegt USA weiter: Fünfjähriger freigelassen

Washington - Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE auf der Suche nach Migranten ohne Papiere hat auch am Wochenende wieder Demonstranten in vielen Orten der USA auf die Straße getrieben. Ein Fünfjähriger, der mit seinem Vater von ICE-Beamten in Gewahrsam genommen worden war, ist unterdessen freigelassen worden. Ein Richter hatte die Freilassung angeordnet. Der im Zusammenhang mit dem umstrittenen ICE-Vorgehen stehende Teil-Shutdown dürfte mindestens bis Dienstag dauern.

Warnung vor neuem Regen und Überschwemmungen in Portugal

Lissabon - Das von bereits drei Winterstürmen hart getroffene Portugal hat sich auf weitere Unwetter mit Überschwemmungen durch heftige Regenfälle vorbereitet. Die ersten Ausläufer eines Atlantiktiefs erreichten am Abend den Norden und das Zentrum des Landes. Laut Vorhersage des nationalen Wetterdienstes Ipma zieht im Laufe der Nacht ein größeres Regentief über ganz Portugal hinweg. Es wurde befürchtet, dass Dämme und Deiche den befürchteten Wassermassen nicht standhalten könnten.

Machado hält Übergang in Venezuela für "unaufhaltsam"

Caracas/Washington - Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado hält einen politischen Übergang in Venezuela weg von den verbliebenen Machtstrukturen des gestürzten Präsidenten Nicol�s Maduro für unausweichlich. "Am Ende werden sie verstehen, vielleicht sogar sehr bald, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt zu akzeptieren, dass dieser Übergang unaufhaltsam ist", sagte Machado im Interview der CBS-Sendung "Face the Nation".

Neue Epstein-Akten bringen Ex-Prinz Andrew in Bedrängnis

Washington/New York - Nach der Veröffentlichung weiterer Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium ist der britische Ex-Prinz Andrew am Wochenende weiter in Bedrängnis geraten, der auf einem Foto über eine liegende Frau gebeugt zu sehen ist. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach sich für eine Aussage Andrews vor dem US-Kongress aus. Die US-Justiz sieht in den Akten offenbar keinen Grund für weitere Anklagen im Fall Epstein.

Zehntausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

Prag - Zehntausende Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Sie folgten einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf gleich zwei großen Plätzen im Stadtzentrum von Prag. Hintergrund ist ein zunehmend eskalierender Streit zwischen dem Präsidenten und der neuen rechten Regierung unter dem Milliardär Andrej Babis.

