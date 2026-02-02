Social-Media-Verbot - Babler kündigt Gesetzesentwurf an

Wien - In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Konkret solle ein Social-Media-Ordnungs-Gesetz (SOG) vorliegen, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Ziel sei es, Heranwachsende besser vor schädlichen Inhalten auf den Plattformen zu schützen. Gleichzeitig sollten die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden.

8,4 Millionen Besuche: Bundesmuseen erreichten 2025 Rekord

Wien - Mit 8.441.175 Besuchen haben die Österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek im Jahr 2025 neuerlich einen Rekordwert und ein Plus von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Das wurde am Montag vom Kulturministerium bekanntgegeben, wo man Faktoren wie "zahlreiche Sonderausstellungen" oder "die positive Entwicklung der Verkäufe der Bundesmuseen-Card" als Gründe für diese Entwicklung sieht.

Warnung vor neuem Regen und Überschwemmungen in Portugal

Lissabon - Das von bereits drei Winterstürmen hart getroffene Portugal hat sich auf weitere Unwetter mit Überschwemmungen durch heftige Regenfälle vorbereitet. Die ersten Ausläufer eines Atlantiktiefs erreichten am Abend den Norden und das Zentrum des Landes. Laut Vorhersage des nationalen Wetterdienstes Ipma zieht im Laufe der Nacht ein größeres Regentief über ganz Portugal hinweg. Es wurde befürchtet, dass Dämme und Deiche den befürchteten Wassermassen nicht standhalten könnten.

Streit um ICE bewegt USA weiter: Fünfjähriger freigelassen

Washington - Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE auf der Suche nach Migranten ohne Papiere hat auch am Wochenende wieder Demonstranten in vielen Orten der USA auf die Straße getrieben. Ein Fünfjähriger, der mit seinem Vater von ICE-Beamten in Gewahrsam genommen worden war, ist unterdessen freigelassen worden. Ein Richter hatte die Freilassung angeordnet. Der im Zusammenhang mit dem umstrittenen ICE-Vorgehen stehende Teil-Shutdown dürfte mindestens bis Dienstag dauern.

Rechtskandidatin vor Präsidentschaft in Costa Rica

San Jose - Die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura Fern�ndez liegt Teilergebnissen zufolge bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica deutlich vorn. Nach Auszählung von fast einem Drittel aller Wahlkreise kam Fern�ndez auf knapp 53 Prozent der Stimmen, 13 Prozentpunkte über dem für einen Wahlsieg in der ersten Runde benötigten Stimmanteil, wie die Wahlbehörde des zentralamerikanischen Landes am Sonntag mitteilte.

Mordversuchsprozess in Wels ohne Opfer

Wels - Es ist ein eher ungewöhnlicher Fall von einem versuchten Mord, der am Montag im Landesgericht Wels verhandelt wird. Bis heute habe sich laut Gerichtssprecher kein Opfer gemeldet, das von der 23-jährigen Angeklagten im September in Gmunden angegriffen wurde. Die Frau hatte in sozialen Medien Freunden angekündigt, jemanden erstechen zu wollen, worauf die Bekannten die Polizei alarmierten. Beamte fanden sie tatsächlich in einem Wartehäuschen beim Bahnhof mit einem Messer.

