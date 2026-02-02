Rechtskandidatin vor Präsidentschaft in Costa Rica

San Jose - Die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura Fern�ndez liegt nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica deutlich vorn. Demnach kam Fern�ndez auf knapp 49 Prozent der Stimmen, der Ökonom Alvaro Ramos von der sozialdemokratischen Nationalen Befreiungspartei auf 33 Prozent. Für einen Sieg bereits in der ersten Runde wird ein Stimmanteil von 40 Prozent benötigt, wie das oberste Wahlbehörde des zentralamerikanischen Landes mitteilte.

Anti-ICE-Protest bei Grammys, Bad Bunny mit bestem Album

Los Angeles - Zahlreiche politische Stellungnahmen und Anti-ICE-Slogans haben die heurige Grammy-Verleihung dominiert. Als bestes Album wurde "DeBi TiRAR MaS FOtoS" von Bad Bunny ausgezeichnet. Kendrick Lamar und SZA erhielten für "Luther die Auszeichnung als beste Aufnahme, Billie Eilish für "Wildflower" jene für den besten Song. "Fuck ICE" ist alles, was ich sagen möchte", meinte Eilish in ihrer Dankesrede in Richtung der US-Einwanderungsbehörde. Auch Bad Bunny äußerte sich ähnlich.

Polizei stellt heuer 1.400 Personen neu in den Dienst

Wien - Die Polizei in Österreich wird in diesem Jahr 1.415 Personen neu in den Dienst stellen und will damit alle neun Landespolizeidirektionen stärken. Mit der Offensive sollen Abgänge kompensiert werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums gegenüber der APA. So könne der im Vorjahr erreichte höchste bisherige Personalstand mit rund 32.500 Polizistinnen und Polizisten auch weiter gewährleistet werden.

Social-Media-Verbot - Babler kündigt Gesetzesentwurf an

Wien - In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Konkret solle ein Social-Media-Ordnungs-Gesetz (SOG) vorliegen, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Ziel sei es, Heranwachsende besser vor schädlichen Inhalten auf den Plattformen zu schützen. Gleichzeitig sollten die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden.

8,4 Millionen Besuche: Bundesmuseen erreichten 2025 Rekord

Wien - Mit 8.441.175 Besuchen haben die Österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek im Jahr 2025 neuerlich einen Rekordwert und ein Plus von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Das wurde am Montag vom Kulturministerium bekanntgegeben, wo man Faktoren wie "zahlreiche Sonderausstellungen" oder "die positive Entwicklung der Verkäufe der Bundesmuseen-Card" als Gründe für diese Entwicklung sieht.

Mordversuchsprozess in Wels ohne Opfer

Wels - Es ist ein eher ungewöhnlicher Fall von einem versuchten Mord, der am Montag im Landesgericht Wels verhandelt wird. Bis heute habe sich laut Gerichtssprecher kein Opfer gemeldet, das von der 23-jährigen Angeklagten im September in Gmunden angegriffen wurde. Die Frau hatte in sozialen Medien Freunden angekündigt, jemanden erstechen zu wollen, worauf die Bekannten die Polizei alarmierten. Beamte fanden sie tatsächlich in einem Wartehäuschen beim Bahnhof mit einem Messer.

Skidoo-Fahrer in Oberösterreich tödlich verunglückt

Oepping - Ein 61-jähriger Mann ist Sonntagabend im Gemeindegebiet von Oepping (Oberösterreich) bei einem Skidoo-Unfall ums Leben gekommen. Bei einer gemeinsamen Tour mit zwei anderen Männern verlor der vorausfahrende Lenker laut Polizei auf einer Wiese nahe dem Waldrand aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte unkontrolliert in den Wald. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er an der Unfallstelle.

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland

Berlin - Wegen eines bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt es in Deutschland am Montag vielerorts ganztägig zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Busse, Straßen- und U-Bahnen bleiben bei vielen kommunalen Verkehrsunternehmen infolge des Arbeitskampfs in den Depots. Betroffen sind nahezu alle 16 Bundesländer, wie Verdi mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red