Grenzübergang Rafah wieder für Personenverkehr geöffnet

Rafah - Israel hat Montag den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder für den Personenverkehr geöffnet. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Palästinensern die Ausreise sowie die Rückkehr in das Küstengebiet zu ermöglichen, sagte ein israelischer Sicherheitsvertreter. Die Wiedereröffnung ist eine zentrale Bedingung der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Plans zur Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas.

Anti-ICE-Protest bei Grammys, Bad Bunny mit bestem Album

Los Angeles/Washington - Bei einer besonders politischen Grammy-Gala hat der US-Rapper Bad Bunny den Preis für das beste Album gewonnen. Mit "DeB� TiRAR M�S FOToS" wurde in Los Angeles in dieser Kategorie erstmals ein Album ausgezeichnet, dessen Songtexte komplett auf Spanisch sind. Der 31-Jährige nutzte wie einige andere Stars die Bühne für Protest. Seit der zweiten Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump wurde noch bei keiner Gala in den USA so viel Kritik an ihm geäußert wie bei dieser.

8,4 Millionen Besuche: Bundesmuseen erreichten 2025 Rekord

Wien - Mit 8.441.175 Besuchen haben die Österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek im Jahr 2025 neuerlich einen Rekordwert und ein Plus von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Das wurde am Montag vom Kulturministerium bekanntgegeben, wo man Faktoren wie "zahlreiche Sonderausstellungen" oder "die positive Entwicklung der Verkäufe der Bundesmuseen-Card" als Gründe für diese Entwicklung sieht.

Rechtskandidatin vor Präsidentschaft in Costa Rica

San Jose - Die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura Fern�ndez liegt nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica deutlich vorn. Demnach kam Fern�ndez auf knapp 49 Prozent der Stimmen, der Ökonom Alvaro Ramos von der sozialdemokratischen Nationalen Befreiungspartei auf 33 Prozent. Für einen Sieg bereits in der ersten Runde wird ein Stimmanteil von 40 Prozent benötigt, wie das oberste Wahlbehörde des zentralamerikanischen Landes mitteilte.

Polizei stellt heuer 1.400 Personen neu in den Dienst

Wien - Die Polizei in Österreich wird in diesem Jahr 1.415 Personen neu in den Dienst stellen und will damit alle neun Landespolizeidirektionen stärken. Mit der Offensive sollen Abgänge kompensiert werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums gegenüber der APA. So könne der im Vorjahr erreichte höchste bisherige Personalstand mit rund 32.500 Polizistinnen und Polizisten auch weiter gewährleistet werden.

Social-Media-Verbot - Babler kündigt Gesetzesentwurf an

Wien - In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Konkret solle ein Social-Media-Ordnungs-Gesetz (SOG) vorliegen, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Ziel sei es, Heranwachsende besser vor schädlichen Inhalten auf den Plattformen zu schützen. Gleichzeitig sollten die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden.

Mordversuchsprozess in Wels ohne Opfer

Wels - Es ist ein eher ungewöhnlicher Fall von einem versuchten Mord, der am Montag im Landesgericht Wels verhandelt wird. Bis heute habe sich laut Gerichtssprecher kein Opfer gemeldet, das von der 23-jährigen Angeklagten im September in Gmunden angegriffen wurde. Die Frau hatte in sozialen Medien Freunden angekündigt, jemanden erstechen zu wollen, worauf die Bekannten die Polizei alarmierten. Beamte fanden sie tatsächlich in einem Wartehäuschen beim Bahnhof mit einem Messer.

Skidoo-Fahrer in Oberösterreich tödlich verunglückt

Oepping - Ein 61-jähriger Mann ist Sonntagabend im Gemeindegebiet von Oepping (Oberösterreich) bei einem Skidoo-Unfall ums Leben gekommen. Bei einer gemeinsamen Tour mit zwei anderen Männern verlor der vorausfahrende Lenker laut Polizei auf einer Wiese nahe dem Waldrand aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte unkontrolliert in den Wald. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er an der Unfallstelle.

