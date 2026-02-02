Grenzübergang Rafah wieder für Personenverkehr geöffnet

Rafah - Israel hat Montag den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder für den Personenverkehr geöffnet. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Palästinensern die Ausreise sowie die Rückkehr in das Küstengebiet zu ermöglichen, sagte ein israelischer Sicherheitsvertreter. Die Wiedereröffnung ist eine zentrale Bedingung der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Plans zur Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas.

Arbeitslosigkeit steigt - Im Jänner fast 456.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt. Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Bundesheer: Satelliten starten Anfang 2027 in den Weltraum

Wien - Die vom Bundesheer geplanten eigenen Satelliten sollen nun fix Anfang 2027 in den Orbit starten. Statt der im Sommer 2025 angekündigten vier künstlichen Trabanten, die vor allem dem Erfahrungsgewinn dienen werden, sollen es in Summe nun fünf sein, hieß es am Montag aus dem Verteidigungsministerium. Es gäbe nun ein fixes "Ticket" für den Start mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Anfang 2027, bestätigte Brigadier Friedrich Teichmann einen Bericht des Ö1-"Morgenjournal".

Bub in Leoben starb durch Stich- und Schnittverletzungen

Leoben - Nach dem Tod eines elfjährigen Buben in Leoben hat die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag die ersten Obduktionsergebnisse bekannt gegeben: Das Kind starb aufgrund schwerer Stich- und Schnittverletzungen. Diese dürften ihm von seiner eigenen Mutter zugefügt worden sein. Die Frau ist am Wochenende nach einer Behandlung im Krankenhaus in die Justizanstalt Leoben gebracht worden. Eine förmliche Vernehmung habe bisher nicht stattgefunden.

Anti-ICE-Protest bei Grammys, Bad Bunny mit bestem Album

Los Angeles/Washington - Bei einer besonders politischen Grammy-Gala hat der US-Rapper Bad Bunny den Preis für das beste Album gewonnen. Mit "DeB� TiRAR M�S FOToS" wurde in Los Angeles in dieser Kategorie erstmals ein Album ausgezeichnet, dessen Songtexte komplett auf Spanisch sind. Der 31-Jährige nutzte wie einige andere Stars die Bühne für Protest. Seit der zweiten Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump wurde noch bei keiner Gala in den USA so viel Kritik an ihm geäußert wie bei dieser.

Mordversuchsprozess in Wels ohne Opfer

Wels - Es ist ein nicht alltäglicher Fall eines mutmaßlichen Mordversuchs, der am Montag im Landesgericht Wels verhandelt wurde. Denn es gibt kein Opfer, das von der Angeklagten im September in Gmunden angegriffen wurde. Die 23-Jährige hatte in sozialen Medien Freundinnen angekündigt, jemanden erstechen zu wollen, worauf diese die Polizei alarmierten. Beamte fanden sie tatsächlich in einem Wartehäuschen am Bahnhof mit einem Messer. Die Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

Social-Media-Verbot - Babler kündigt Gesetzesentwurf an

Wien - In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Konkret solle ein Social-Media-Ordnungs-Gesetz (SOG) vorliegen, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Ziel sei es, Heranwachsende besser vor schädlichen Inhalten auf den Plattformen zu schützen. Gleichzeitig sollten die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden.

Gewerkschaft stellt sich hinter Beamte in JA Hirtenberg

Wien - Nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg hat der Vorsitzende der Justizwachegewerkschaft, Norbert Dürnberger, vor einer medialen Vorverurteilung der beschuldigten Beamten gewarnt. Es sei "völlig inakzeptabel, dass auf Basis von Spekulationen die Integrität unserer Kolleginnen und Kollegen massiv beschädigt wird", sagte Dürnberger. Auch das private Umfeld der Beamten sei bereits von den Vorwürfen betroffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red