Großteils skelettierte Frauenleiche in Wien gefunden

Wien - Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten eine großteils bereits skelettierte Frauenleiche auf einer Grünfläche entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob Fremdverschulden vorliegt, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch eine Obduktion steht noch aus.

Grenzübergang Rafah wieder für Personenverkehr geöffnet

Rafah - Israel hat Montag den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder für den Personenverkehr geöffnet. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Palästinensern die Ausreise sowie die Rückkehr in das Küstengebiet zu ermöglichen, sagte ein israelischer Sicherheitsvertreter. Die Wiedereröffnung ist eine zentrale Bedingung der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Plans zur Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas.

Arbeitslosigkeit steigt - Im Jänner fast 456.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt. Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Hameseder lehnt Volksbefragung zur Wehrpflicht ab

Wien - Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, lehnt die von der ÖVP angekündigte Volksbefragung zur Wehrpflicht ab. Gegenüber der "Presse" warnte er am Montag vor einer Verzögerungstaktik und drängte auf eine klare und unmittelbare Entscheidung der Politik. Das Thema dulde keinen weiteren Aufschub. Durch die Volksbefragung drohe ein knappes Jahr verloren zu gehen. Die Reform könne dadurch nicht per 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

Wögingers Anwalt meldet verfassungsrechtliche Bedenken an

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger soll am 11. Februar erneut wegen Postenschacher-Vorwürfen vor Gericht stehen. Sein Anwalt Michael Rohregger hat nun verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet, weil der Beschwerde gegen die bereits erteilte Diversion stattgegeben wurde, ohne dass die Beschuldigten eingebunden wurden. In einem Antrag regt er das Landesgericht Linz an, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. An den Prozessterminen ändere das nichts, hieß es vom Landesgericht.

Social-Media-Verbot - Babler kündigt Gesetzesentwurf an

Wien - In der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat der für Medien zuständige Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) einen Gesetzesentwurf bis zum Sommer angekündigt. Konkret solle ein Social-Media-Ordnungs-Gesetz (SOG) vorliegen, hieß es am Montag aus dem Ministerium. Ziel sei es, Heranwachsende besser vor schädlichen Inhalten auf den Plattformen zu schützen. Gleichzeitig sollten die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden.

Kommission gegen "strukturelle Mängel" im Strafvollzug

Wien - Nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg will Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) mögliche "strukturelle Mängel" bei der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Strafgefangenen analysieren lassen. Wie das Justizministerium am Montag bekannt gab, wurde dazu im Einklang mit internationalen Standards eine unabhängige Kommission von Expertinnen und Experten eingesetzt. Details zu den Aufgaben der Kommission werden am Dienstag präsentiert.

Bundesheer: Satelliten starten Anfang 2027 in den Weltraum

Wien - Die vom Bundesheer geplanten eigenen Satelliten sollen nun fix Anfang 2027 in den Orbit starten. Statt der im Sommer 2025 angekündigten vier künstlichen Trabanten, die vor allem dem Erfahrungsgewinn dienen werden, sollen es in Summe nun fünf sein, hieß es am Montag aus dem Verteidigungsministerium. Es gäbe nun ein fixes "Ticket" für den Start mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX Anfang 2027, bestätigte Brigadier Friedrich Teichmann einen Bericht des Ö1-"Morgenjournal".

