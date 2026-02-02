Großteils skelettierte Frauenleiche in Wien gefunden

Wien - Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten eine großteils bereits skelettierte Frauenleiche auf einer Grünfläche entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob Fremdverschulden vorliegt, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch eine Obduktion steht noch aus.

Arbeitslosigkeit steigt - Im Jänner fast 456.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt. Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Hameseder lehnt Volksbefragung zur Wehrpflicht ab

Wien - Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, lehnt die von der ÖVP angekündigte Volksbefragung zur Wehrpflicht ab. Gegenüber der "Presse" warnte er am Montag vor einer Verzögerungstaktik und drängte auf eine klare und unmittelbare Entscheidung der Politik. Das Thema dulde keinen weiteren Aufschub. Durch die Volksbefragung drohe ein knappes Jahr verloren zu gehen. Die Reform könne dadurch nicht per 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

Syrische Regierungstruppen rücken in Kurden-Hochburg ein

Damaskus - Syrische Sicherheitskräfte sind in die bisher von Kurden kontrollierte Stadt Hasaka im Nordosten des Landes eingerückt. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten am frühen Montagnachmittag einen Konvoi von mehr als 30 Fahrzeugen des Innenministeriums, der sich auf die Stadt zubewegte. Zwei Insider bestätigten kurz darauf den Einmarsch. Die Regierungstruppen sollen in staatlichen Gebäuden in der sogenannten Sicherheitszone von Hasaka stationiert werden.

Razzia bei deutschem Beschaffungs-Netzwerk für Russland

Karlsruhe - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche Mitglieder eines Beschaffungs-Netzwerks für die russische Industrie festnehmen lassen. Die Männer sollen unter anderem über eine Scheinfirma Güter besorgt und nach Russland exportiert haben, um Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union zu umgehen. In mehreren deutschen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt.

Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen

Oslo - Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg H�iby, ist unmittelbar vor Beginn eines Vergewaltigungsprozesses gegen ihn festgenommen worden. Das bestätigte die Anwältin des 29-Jährigen am Montag, nachdem Untersuchungshaft wegen neuer Vorwürfe beantragt worden war. Es geht demnach um mutmaßliche Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot.

Kommission gegen "strukturelle Mängel" im Strafvollzug

Wien - Nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg will Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) mögliche "strukturelle Mängel" bei der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Strafgefangenen analysieren lassen. Wie das Justizministerium am Montag bekannt gab, wurde dazu im Einklang mit internationalen Standards eine unabhängige Kommission von Expertinnen und Experten eingesetzt. Details zu den Aufgaben der Kommission werden am Dienstag präsentiert.

Wögingers Anwalt meldet verfassungsrechtliche Bedenken an

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger soll am 11. Februar erneut wegen Postenschacher-Vorwürfen vor Gericht stehen. Sein Anwalt Michael Rohregger hat nun verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet, weil der Beschwerde gegen die bereits erteilte Diversion stattgegeben wurde, ohne dass die Beschuldigten eingebunden wurden. In einem Antrag regt er das Landesgericht Linz an, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. An den Prozessterminen ändere das nichts, hieß es vom Landesgericht.

