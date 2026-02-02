Arbeitslosigkeit steigt - Im Jänner fast 456.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt. Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Großteils skelettierte Frauenleiche in Wien gefunden

Wien - Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten eine großteils bereits skelettierte Frauenleiche auf einer Grünfläche entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob Fremdverschulden vorliegt, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch eine Obduktion steht noch aus.

Mann (66) sticht im Bezirk Baden auf Ehepartnerin ein

Kottingbrunn - In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein 66-Jähriger offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Tatwaffe war ein Messer. Das Opfer und der Beschuldigte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Hameseder lehnt Volksbefragung zur Wehrpflicht ab

Wien - Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, lehnt die von der ÖVP angekündigte Volksbefragung zur Wehrpflicht ab. Gegenüber der "Presse" warnte er am Montag vor einer Verzögerungstaktik und drängte auf eine klare und unmittelbare Entscheidung der Politik. Das Thema dulde keinen weiteren Aufschub. Durch die Volksbefragung drohe ein knappes Jahr verloren zu gehen. Die Reform könne dadurch nicht per 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland

Budapest/Brüssel/Moskau - Ungarn hat eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingebracht. Dies teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf X mit, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU erschienen war. Auch die Slowakei hatte eine Klage angekündigt.

Razzia bei deutschem Beschaffungs-Netzwerk für Russland

Karlsruhe - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche Mitglieder eines Beschaffungs-Netzwerks für die russische Industrie festnehmen lassen. Die Männer sollen unter anderem über eine Scheinfirma Güter besorgt und nach Russland exportiert haben, um Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union zu umgehen. In mehreren deutschen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt.

Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen

Oslo - Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg H�iby, muss wegen weiterer Gewaltvorwürfe für mindestens vier Wochen in Untersuchungshaft. Das entschied ein Richter am Nachmittag in Oslo, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. H�iby war am Sonntagabend festgenommen worden. Der 29-Jährige werde des körperlichen Übergriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen ein Besuchsverbot verdächtigt, teilte die Polizei mit.

Syrische Regierungstruppen rücken in Kurden-Hochburg ein

Damaskus - Syrische Sicherheitskräfte sind in die bisher von Kurden kontrollierte Stadt Hasaka im Nordosten des Landes eingerückt. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten am frühen Montagnachmittag einen Konvoi von mehr als 30 Fahrzeugen des Innenministeriums, der sich auf die Stadt zubewegte. Zwei Insider bestätigten kurz darauf den Einmarsch. Die Regierungstruppen sollen in staatlichen Gebäuden in der sogenannten Sicherheitszone von Hasaka stationiert werden.

