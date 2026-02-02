Trump: Indien will auf russisches Öl verzichten

Warschau/Neu-Delhi - Indien will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump künftig auf Erdölimporte aus Russland verzichten und mehr Öl aus den USA und womöglich aus Venezuela importieren. "Das wird helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden", schrieb Trump am Montag nach einem Telefonat mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in seinem Onlinedienst Truth Social. Die USA hätten Indien ihrerseits eine Zollsenkung "von 25 auf 18 Prozent" in Aussicht gestellt, betonte der Präsident.

Mann (66) sticht im Bezirk Baden auf Ehepartnerin ein

Kottingbrunn - In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein 66-Jähriger offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Tatwaffe war ein Messer. Das Opfer und der Beschuldigte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Arbeitslosigkeit steigt - Im Jänner fast 456.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich hat sich zum Jahresstart beschleunigt. Ende Jänner waren 456.192 Menschen arbeitslos oder in einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS). Das waren um 2,4 Prozent oder 10.679 Menschen mehr als vor einem Jahr, wie das AMS und das Arbeitsministerium am Montag bekanntgaben. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun laut Vorabschätzwert bei 8,8 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).

Hameseder lehnt Volksbefragung zur Wehrpflicht ab

Wien - Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, lehnt die von der ÖVP angekündigte Volksbefragung zur Wehrpflicht ab. Gegenüber der "Presse" warnte er am Montag vor einer Verzögerungstaktik und drängte auf eine klare und unmittelbare Entscheidung der Politik. Das Thema dulde keinen weiteren Aufschub. Durch die Volksbefragung drohe ein knappes Jahr verloren zu gehen. Die Reform könne dadurch nicht per 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

IHS senkt Inflationserwartung für 2026 auf 2,2 Prozent

Wien - Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat am Montag seine Inflationserwartung für das Jahr 2026 auf 2,2 Prozent gesenkt. In der Winterprognose war das Institut noch von 2,5 Prozent ausgegangen. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS sahen in der Prognosesenkung einen Erfolg ihrer Arbeit. Laut IHS-Ökonom Sebastian Koch dämpfen Energie-Pakete und Mehrwertsteuersenkungen die Teuerung spürbar. Dazu kommt ein statistisches Phänomen, das mit Jahresbeginn schlagend geworden ist.

Syrische Regierungstruppen rücken in Kurden-Hochburg ein

Damaskus - Syrische Sicherheitskräfte sind in die bisher von Kurden kontrollierte Stadt Hasaka im Nordosten des Landes eingerückt. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten am frühen Montagnachmittag einen Konvoi von mehr als 30 Fahrzeugen des Innenministeriums, der sich auf die Stadt zubewegte. Zwei Insider bestätigten kurz darauf den Einmarsch. Die Regierungstruppen sollen in staatlichen Gebäuden in der sogenannten Sicherheitszone von Hasaka stationiert werden.

Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland

Budapest/Brüssel/Moskau - Ungarn hat eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingebracht. Dies teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf X mit, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU erschienen war. Auch die Slowakei hatte eine Klage angekündigt.

Auch niedrigere Heumarkt-Variante braucht Umweltprüfung

Wien - Das juristische Hin und Her in der Causa Heumarkt reißt nicht ab: Nachdem erst im November 2025 entschieden wurde, dass das mehrfach überarbeitete geplante Bauvorhaben in der 2021 präsentierten Variante von bis zu 56,5 Metern Höhe eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) benötigt, steht nun fest, dass auch die 2023 vorgestellte niedrigere Version mit maximal 49,95 Metern UVP-pflichtig ist. Das teilte das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am Montagnachmittag mit.

