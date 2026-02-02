Trump: Indien will auf russisches Öl verzichten

Warschau/Neu-Delhi - Die USA und Indien haben nach Angaben beider Seiten Handelsstreitigkeiten beigelegt und gegenseitige Zollsenkungen vereinbart. Indien habe zugesagt, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen mehr aus den USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Er äußerte sich auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Mann (66) sticht im Bezirk Baden auf Ehepartnerin ein

Kottingbrunn - In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein 66-Jähriger offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Tatwaffe war ein Messer. Das Opfer und der Beschuldigte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Hameseder lehnt Volksbefragung zur Wehrpflicht ab

Wien - Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, lehnt die von der ÖVP angekündigte Volksbefragung zur Wehrpflicht ab. Gegenüber der "Presse" warnte er am Montag vor einer Verzögerungstaktik und drängte auf eine klare und unmittelbare Entscheidung der Politik. Das Thema dulde keinen weiteren Aufschub. Durch die Volksbefragung drohe ein knappes Jahr verloren zu gehen. Die Reform könne dadurch nicht per 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

Frankreichs Etat beschlossen - Misstrauensvoten scheitern

Paris - Das monatelange Ringen in Frankreich um den diesjährigen Haushalt ist beendet. Die Minderheitsregierung unter Premierminister S�bastien Lecornu überstand zwei weitere Misstrauensvoten der Opposition in der Nationalversammlung wegen des Budgetstreits. Nur 260 beziehungsweise 135 von 577 Abgeordneten entzogen dem Mitte-Kabinett das Vertrauen. Der Haushalt 2026 gilt damit als offiziell beschlossen - und die Regierung bleibt im Amt.

Syrische Regierungstruppen rücken in Kurden-Hochburg ein

Damaskus - Syrische Sicherheitskräfte sind in die bisher von Kurden kontrollierte Stadt Hasaka im Nordosten des Landes eingerückt. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten am frühen Montagnachmittag einen Konvoi von mehr als 30 Fahrzeugen des Innenministeriums, der sich auf die Stadt zubewegte. Zwei Insider bestätigten kurz darauf den Einmarsch. Die Regierungstruppen sollen in staatlichen Gebäuden in der sogenannten Sicherheitszone von Hasaka stationiert werden.

21 Freunde in Belgien gewinnen Jackpot von 123 Mio. Euro

Brüssel - Eine Gruppe von 21 Freunden aus einem Dorf in Belgien hat den Jackpot bei der Lotterie Euromillions geknackt und teilt nun den Gewinn von 123 Millionen Euro zu gleichen Teilen unter sich auf. Die 21 Gewinner waren am Montag das Gesprächsthema Nummer eins in dem flämischen Dorf Zingem. Jeder von ihnen erhält knapp 5,9 Millionen Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red