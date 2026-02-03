Trump: Indien will auf russisches Öl verzichten

Warschau/Neu-Delhi - Die USA und Indien haben nach Angaben beider Seiten Handelsstreitigkeiten beigelegt und gegenseitige Zollsenkungen vereinbart. Indien habe zugesagt, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen mehr aus den USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Er äußerte sich auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Erneut Raketen auf Kiew und Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Trotz der für die Wochenmitte angekündigten Verhandlungen über ein Kriegsende sind die ukrainische Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw in der Nacht erneut zum Ziel russischer Raketen und Drohnen geworden. Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko warnte auf Telegram vor Attacken mit ballistischen Raketen. Die Agentur Ukrinform berichtete von mehreren Explosionen in der Metropole. Nach unbestätigten Medienberichten wurden zwei Wärmekraftwerke angegriffen.

Reform der Medienförderung: Erste Empfehlungen an Babler

Wien - Im Zusammenhang mit der geplanten Reform der Medienförderung hat Medienminister Andreas Babler (SPÖ) im November eine wissenschaftliche Analyse beauftragt, um entsprechende Vorschläge für eine Neuausrichtung auszuarbeiten. Nun liegen erste Empfehlungen vor - unter anderem die Einrichtung einer neuen, dauerhaften Journalismusförderkommission, die Mittel nach verbindlichen Qualitätsstandards vergeben soll. Die komplette Analyse soll Anfang April vorliegen, so das Ministerium.

Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht

Oslo - In turbulenten Zeiten für die norwegische Königsfamilie muss sich der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) ab Dienstag wegen zahlreicher teils schwerer Vergehen vor einem Gericht in Oslo verantworten. Marius Borg H�iby (29) wird Vergewaltigung und sexueller Missbrauch mehrerer Frauen vorgeworfen. Einige der Taten soll er begangen haben, während die mutmaßlichen Opfer schliefen, er soll sie währenddessen gefilmt haben.

Frankreichs Etat beschlossen - Misstrauensvoten scheitern

Paris - Das monatelange Ringen in Frankreich um den diesjährigen Haushalt ist beendet. Die Minderheitsregierung unter Premierminister S�bastien Lecornu überstand zwei weitere Misstrauensvoten der Opposition in der Nationalversammlung wegen des Budgetstreits. Nur 260 beziehungsweise 135 von 577 Abgeordneten entzogen dem Mitte-Kabinett das Vertrauen. Der Haushalt 2026 gilt damit als offiziell beschlossen - und die Regierung bleibt im Amt.

Etwas mehr Wehrdienstwillige 2024

Wien - Das Bundesheer verzeichnete 2024 einen leichten Anstieg bei Grundwehrdienern und Freiwilligen. Von 28.778 tauglichen Männern entschieden sich rund 16.361 bzw. 57 Prozent für den Grundwehrdienst, wie aus einer Aussendung von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag hervorgeht. 2023 waren es 15.771 bzw. 54 Prozent. Beinahe gleichbleibend ist jedoch die Zahl der 2024 eingerückten Wehrdiener und der tauglichen Männer. Freiwillige gab es um 0,5 Prozentpunkte mehr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red