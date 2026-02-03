Erneut Raketen auf Kiew und Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Nach einer begrenzten Waffenruhe hat Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine erneut massiv angegriffen. Moskau habe ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen gegen Hochhäuser und Heizkraftwerke eingesetzt, schrieb Energieminister Denys Schmyhal bei Telegram. Er sprach vom "Versuch eines winterlichen Völkermords". Es habe sich ausschließlich um zivile Ziele gehandelt. Hunderttausende Familien seien gezielt in strengster winterlicher Kälte zurückgelassen worden.

Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen

Wien/EU-weit/Brüssel - Für über 250 Pestizide gilt ein EU-Verbot, weil sie als zu gefährlich für Mensch und Umwelt gelten, doch über importierte Lebensmittel landen sie trotzdem wieder bei österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten. Davor warnt ein Report der NGO Foodwatch, der sich auf EFSA-Pestizid-Monitoringdaten aus dem Jahr 2023 beruft. Über 19 Prozent der unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmittel waren demnach Träger derartiger Pestizide, besonders belastet waren Bananen.

Irans Präsident gibt grünes Licht für Gespräche mit USA

Jerusalem/Teheran/Washington - Irans Präsident Massoud Pezeshkian hat seinen Außenminister beauftragt, Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu führen. "Diese Verhandlungen sollen im Rahmen unserer nationalen Interessen geführt werden", schrieb Irans Präsident auf X. Er forderte ausgewogene Verhandlungen, "frei von Drohungen und unangemessenen Erwartungen".

Frank Stronach wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Wien/Aurora - Der österreichisch-kanadische Gründer des Autozulieferers Magna, Frank Stronach, steht am Dienstag in Toronto wegen ihm vorgeworfenen sexuellen Übergriffen vor Gericht. Es ist der erste von zwei Prozessen denen sich der 93-jährige Steirer heuer stellen muss. Laut mehreren kanadischen Medien erhoben insgesamt dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach. Dieser weist die Vorwürfe von sich und sagt sich unschuldig.

Etwas mehr Wehrdienstwillige 2024

Wien - Das Bundesheer verzeichnete 2024 einen leichten Anstieg bei Grundwehrdienern und Freiwilligen. Von 28.778 tauglichen Männern entschieden sich rund 16.361 bzw. 57 Prozent für den Grundwehrdienst, wie aus einer Aussendung von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag hervorgeht. 2023 waren es 15.771 bzw. 54 Prozent. Beinahe gleichbleibend ist jedoch die Zahl der 2024 eingerückten Wehrdiener und der tauglichen Männer. Freiwillige gab es um 0,5 Prozentpunkte mehr.

US-Repräsentantenhaus soll Shutdown beenden

Washington - Das US-Repräsentantenhaus soll am Dienstag über einen Haushaltsentwurf abstimmen, um damit die seit Samstag andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden. Am Montagabend (Ortszeit) stimmte der Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses für den Entwurf und brachte damit die Abstimmung in der gesamten Unterkammer auf den Weg. Hintergrund des Teil-Shutdowns ist der Streit um die Folgen der tödlichen Schüsse auf US-Bürger durch Bundesbedienstete in Minneapolis.

Trump fordert von Uni Harvard Milliarde Dollar Schadenersatz

Washington - Die US-Regierung hat die Elite-Uni Harvard zu einer Schadenersatz-Zahlung in Höhe von einer Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) aufgefordert. Darüber hinaus wolle seine Regierung "künftig nichts mehr mit der Universität Harvard zu tun haben", erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen der US-Regierung und der Hochschule um eingefrorene Bundeszuschüsse.

Mini-Dinosaurier in Spanien entdeckt

Burgos - In Nordspanien haben Forscher die Überreste einer geradezu winzigen Dinosaurier-Art entdeckt. Von der Schnauze bis zur Spitze seines langen Schwanzes messen die Mini-Dinos nur wenig mehr als einen halben Meter. Aufgerichtet würde Foskeia pelendonum, der auf zwei Beinen lief, einem Menschen gerade bis ans Knie reichen.

