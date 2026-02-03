NATO-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew

Kiew (Kyjiw) - NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist am Dienstag zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Die massiven Angriffe durch die russischen Streitkräfte vergangene Nacht bezeugten "keine ernsthaften Friedensbemühungen" Moskaus, sagte Rutte in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament. Die Ukraine wird den Ansatz ihres Verhandlungsteams nach den neuen russischen Angriffen auf die Energieversorgung des Landes anpassen, kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj an.

Sporrer lässt Strafvollzugssystem umfassend untersuchen

Wien/Hirtenberg - Nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg lässt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) das Strafvollzugssystem auf systemische Mängel mit psychisch beeinträchtigten Personen untersuchen, die im herkömmlichen Strafvollzug oder in sogenannten forensisch-therapeutischen Zentren (FTZ) untergebracht sind. Eine von ihr eingesetzte fünfköpfige Kommission aus namhaften Expertinnen und Experten soll bis Ende Juni ihre Ergebnisse in einem Abschlussbericht vorlegen.

Ministerin Bauer warnt vor Zivildiener-Mangel

Wien - Die Zahl der Zivildiener droht wegen demografischer Entwicklungen langfristig zu sinken. Um das zu verhindern, will ÖVP-Zivildienstministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) an "Stellschrauben" drehen, wie sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Zivildienstorganisationen im Bundeskanzleramt ankündigte. Im Zuge der Wehrpflicht-Debatte strebt Bauer auch eine Verlängerung des Zivildiensts auf höchstens ein Jahr und eine Ausweitung von Zusatzausbildungen für Zivildiener an.

Syriens Regierung sendet weitere Kräfte in kurdische Gebiete

Damaskus - Die syrische Übergangsregierung unternimmt weitere Schritte zur Eingliederung der kurdischen Institutionen in den Staatsapparat. Gemäß eines Abkommens mit den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) trafen Sicherheitskräfte des Innenministeriums heute in die bisher kurdisch verwalteten Stadt Kamishli ein, wie lokale Quellen der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

USA schießen Drohne aus Iran im Anflug auf Flugzeugträger ab

Jerusalem/Teheran/Washington - Ein US-Kampfjet vom Typ F-35 hat einem Insider zufolge eine iranische Drohne über dem Arabischen Meer abgeschossen. Der unbemannte Flugkörper vom Typ Shahed-139 habe sich dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" genähert, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. An den Rohstoffmärkten sorgte dies für Unruhe. Stellungnahmen der beiden Staaten lagen zunächst nicht vor.

NATO beginnt mit Planung für Arktis-Mission "Arctic Sentry"

Brüssel - Die NATO hat mit der militärischen Planung einer Arktis-Mission begonnen. "Die Planungen für eine NATO-Maßnahme zur verstärkten Wachsamkeit mit Namen 'Arctic Sentry' laufen", teilte der Sprecher des obersten NATO-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit und bestätigte damit einen Bericht des "Spiegel". Details wollte O'Donnell nicht nennen, da die Planungen gerade erst begonnen hätten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red