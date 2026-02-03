US-Parlament ebnet Weg für Ende des Shutdowns

Washington - Ein Ende des Teilstillstands von US-Regierungsgeschäften ist in greifbarer Nähe. Das Repräsentantenhaus billigte am Dienstag ein Haushaltspaket, für dessen Inkrafttreten nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump fehlt. Am Montagabend (Ortszeit) stimmte der Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses für den Entwurf und brachte damit die Abstimmung in der gesamten Unterkammer auf den Weg.

Skandal-Prozess in Norwegen: Aussage von H�iby erwartet

Oslo - Im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird am Mittwoch die Aussage des Angeklagten erwartet. Zum Auftakt am Dienstag hatte Marius Borg H�iby nur kurz zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung genommen: Er bestritt Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen. Andere Straftaten - wie Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung und Drogenmissbrauch sowie Verkehrsvergehen - gab der 29-Jährige teilweise zu.

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

Abu Dhabi - Ungeachtet schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine planen Unterhändler aus Kiew und Moskau am Mittwoch ein zweites Treffen in Abu Dhabi. Die USA sind an den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Jänner stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

USA schießen Drohne aus Iran im Anflug auf Flugzeugträger ab

Jerusalem/Teheran/Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben eine iranische Drohne abgeschossen, die sich im Arabischen Meer dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" genähert haben soll. Ein F-35-Kampfjet habe den unbemannten Flugkörper vom Typ Shahed-139 abgefangen, teilte das US-Zentralkommando am Dienstag mit. Es habe sich um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt, sagte ein Sprecher. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bestätigte den Vorfall dem Sender Fox News.

Niessl will bei Bundespräsidentenwahl 2028 antreten

Wien - Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat sein Interesse an einer Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl bekundet. Gegenüber der "Krone" erklärte der derzeitige Sport-Austria-Präsident, dass er plane, bei der Wahl für das höchste Amt im Staat im Jahr 2028 zu kandidieren. Sollte er nicht als SPÖ-Kandidat nominiert werden, würde er "gegebenenfalls auch ohne die links-linke Babler-SPÖ, als überparteilicher Kandidat" antreten, so Niessl.

Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getötet

Tripolis - Einer der Söhne des verstorbenen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam Gaddafi, ist tot. Der 53-Jährige sei von vier Männern in seinem Haus getötet worden, sagte sein Berater Abdullah Othman Abdurrahim am Dienstag im Sender Libya al-Ahrar. "Vier Männer stürmten das Anwesen von Seif al-Islam Gaddafi, nachdem sie die Überwachungskameras ausgeschaltet hatten", sagte Abdurrahim. "Danach richteten sie ihn hin."

