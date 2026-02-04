"Shutdown" in den USA beendet

Washington - Nach knapp vier Tagen ist der "Shutdown" in den USA beendet. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Dienstag ein Haushaltsgesetz und beendete damit die seit Samstag andauernde Budgetsperre für einen Teil der Bundesverwaltung. Zuvor hatte der Kongress die Vorlage gebilligt.

ME/CFS - Palliativmediziner und Experten fordern Versorgung

Wien - Nach einem öffentlich gemachten assistierten Suizid eines erst 22 Jahre alten ME/CFS-Patienten in Österreich werden neuerlich Forderungen nach einer besseren medizinischen und sozialen Versorgung sowie Ausbildung und Forschung zu der Multisystemerkrankung laut. Palliativmediziner und Experten forderten gegenüber der APA auch mehr Verständnis für die Bedürfnisse der Betroffenen. Notwendig sei etwa auch der leichtere Zugang zu Pflegegeld oder Pensionsansprüchen.

Niessl will bei Bundespräsidentenwahl 2028 antreten

Wien - Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat sein Interesse an einer Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl bekundet. Gegenüber der "Krone" erklärte der derzeitige Sport-Austria-Präsident, dass er plane, bei der Wahl für das höchste Amt im Staat im Jahr 2028 zu kandidieren. Sollte er nicht als SPÖ-Kandidat nominiert werden, würde er "gegebenenfalls auch ohne die links-linke Babler-SPÖ, als überparteilicher Kandidat" antreten, so Niessl.

Frankreich: Schüler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein

Marseille - In Südfrankreich hat ein 14 Jahre alter Schüler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Der Schüler stach mindestens dreimal auf die Lehrerin ein und wurde anschließend wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen, sagte der zuständige Staatsanwalt Raphael Balland am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Toulon. Ein "religiöser oder politischer Hintergrund" sei bisher nicht bekannt.

Skandal-Prozess in Norwegen: Aussage von H�iby erwartet

Oslo - Im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird am Mittwoch die Aussage des Angeklagten erwartet. Zum Auftakt am Dienstag hatte Marius Borg H�iby nur kurz zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung genommen: Er bestritt Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen. Andere Straftaten - wie Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung und Drogenmissbrauch sowie Verkehrsvergehen - gab der 29-Jährige teilweise zu.

Prozess gegen Frank Stronach in Kanada verschoben

Wien/Aurora - Der für Dienstag vorgesehene Prozessbeginn gegen den österreichisch-kanadischen Magna-Gründer Frank Stronach wegen Missbrauchsvorwürfen ist vorerst auf Donnerstag verschoben worden. Stronachs Verteidigerin bat das kanadische Gericht um Aufschub, um neue Unterlagen zu sichten, wie unter anderem die öffentlich-rechtliche Canadian Broadcasting Corporation (CBC) berichtete. Richterin Anne Molloy habe dem Antrag stattgegeben, hieß es.

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

Abu Dhabi - Ungeachtet schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine planen Unterhändler aus Kiew und Moskau am Mittwoch ein zweites Treffen in Abu Dhabi. Die USA sind an den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Jänner stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getötet

Tripolis - Einer der Söhne des verstorbenen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam Gaddafi, ist tot. Der 53-Jährige sei von vier Männern in seinem Haus getötet worden, sagte sein Berater Abdullah Othman Abdurrahim am Dienstag im Sender Libya al-Ahrar. "Vier Männer stürmten das Anwesen von Seif al-Islam Gaddafi, nachdem sie die Überwachungskameras ausgeschaltet hatten", sagte Abdurrahim. "Danach richteten sie ihn hin."

