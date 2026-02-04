Inflation im Jänner laut Schnellschätzung bei 2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich deutlich abgeschwächt. Im Jänner lagen die Preise im Schnitt um 2 Prozent über jenen vom Jänner 2025, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Ausschlaggebend für die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Teuerung sei das Ende des sogenannten Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell.

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

Abu Dhabi - Ungeachtet schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine planen Unterhändler aus Kiew und Moskau am Mittwoch ein zweites Treffen in Abu Dhabi. Die USA sind an den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Jänner stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

Skandal-Prozess in Norwegen: Aussage von H�iby erwartet

Oslo - Im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird am Mittwoch die Aussage des Angeklagten erwartet. Zum Auftakt am Dienstag hatte Marius Borg H�iby nur kurz zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung genommen: Er bestritt Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen. Andere Straftaten - wie Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung und Drogenmissbrauch sowie Verkehrsvergehen - gab der 29-Jährige teilweise zu.

Österreicher sehen EU trotz Zukunftsängsten wieder positiver

Wien/Brüssel - Die Österreicher sehen die EU-Mitgliedschaft trotz Zukunftsängsten wieder positiver. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des Europaparlaments halten sie 51 Prozent der heimischen Befragten für eine gute Sache - um zehn Prozentpunkte mehr als Anfang 2024. EU-weit ist die Zustimmung aber höher: 64 Prozent befinden die EU-Mitgliedschaft ihres Landes für gut. Die Sorge vor Kriegen, Klimawandel und Massenzuwanderung ist weit verbreitet.

wiiw-Prognose: Osteuropa-Wachstum bleibt 2026 solide

Wien - Die Wirtschaft in Mittel-, Ost- und Südosteuropa dürfte sich 2026 trotz globaler Unsicherheiten robust entwickeln. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) prognostiziert für die EU-Mitglieder der Region ein Wachstum von durchschnittlich 2,6 Prozent. Damit expandieren diese Staaten fast doppelt so stark wie die Eurozone. Österreichs Konjunktur profitiert stärker von der Region als von Deutschland oder den USA.

BP-Wahl: Niessl hofft bei Antreten auf breite Unterstützung

Wien/Eisenstadt - Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hofft bei einem etwaigen Antreten bei der Bundespräsidentenwahl 2028 auf breite Unterstützung. Seit der Veröffentlichung seiner Überlegungen am Dienstagabend haben ihn zahlreiche Anrufe und Nachrichten aus allen politischen Lagern erreicht, erklärte Niessl am Mittwoch gegenüber der APA. Thematisch sprach er sich bereits klar für die Verlängerung der Wehrpflicht aus.

Mehrere Migranten starben bei Bootsunglück vor Chios

Athen - Bei einem Zwischenfall zwischen der griechischen Küstenwache und einem Boot mit Migranten vor der Insel Chios sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bisher wurden nach Angaben des Rettungsdienstes 14 Leichen geborgen. Dies berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews. Im Krankenhaus der Insel seien zudem 24 Verletzte gebracht worden.

Fachleute halten Österreichs Verkehrsreduktion für säumig

Wien - In Österreich werden zu wenige Maßnahmen gesetzt, um Verkehr zu vermeiden und zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Fachpersonenbefragung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), an der 435 Expertinnen und Experten teilnahmen. Besonders bei Arbeitswegen wird großes Potenzial für Verkehrsvermeidung gesehen, berichtet der Verkehrsclub in einer Aussendung. Fachleute sehen die Hauptverantwortung klar bei der Politik.

