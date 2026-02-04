Inflation im Jänner laut Schnellschätzung bei 2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich deutlich abgeschwächt. Im Jänner lagen die Preise im Schnitt nur noch um 2 Prozent über jenen vom Jänner 2025, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember hatte der Anstieg der Verbraucherpreise noch 3,8 Prozent betragen. Ausschlaggebend für die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Teuerung sei das Ende des sogenannten Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell.

Viele tote Palästinenser nach israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für das gesamte Küstengebiet mindestens 18 Tote durch israelischen Beschuss seit dem frühen Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

Skandal-Prozess in Norwegen: Aussage von H�iby erwartet

Oslo - Im Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius Borg H�iby hat der zweite Verhandlungstag am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur NTB mit Aussagen eines mutmaßlichen Opfers begonnen. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin soll die Frau während einer Party in der Residenz von Norwegens Kronprinzenpaar - Schloss Skaugum - sexuell berührt haben, während sie schlief. Der 29-Jährige ist deshalb nach norwegischem Recht wegen Vergewaltigung angeklagt - in diesem und drei weiteren Fällen.

Österreicher sehen EU trotz Zukunftsängsten wieder positiver

Wien/Brüssel - Die Österreicher sehen die EU-Mitgliedschaft trotz Zukunftsängsten wieder positiver. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des Europaparlaments halten sie 51 Prozent der heimischen Befragten für eine gute Sache - um zehn Prozentpunkte mehr als Anfang 2024. EU-weit ist die Zustimmung aber höher: 64 Prozent befinden die EU-Mitgliedschaft ihres Landes für gut. Die Sorge vor Kriegen, Klimawandel und Massenzuwanderung ist weit verbreitet.

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

Abu Dhabi - Unterhändler aus der Ukraine sind zu den Friedensgesprächen in Abu Dhabi eingetroffen. Die ersten Begegnungen hätten bereits begonnen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Person. Die USA sind an den Gesprächen als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Jänner stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

Glatteis sorgt für Stillstand im Norden der Niederlande

Groningen - Extreme Glätte hat das öffentliche Leben im Norden der Niederlande großteils stillgelegt. Für die drei nördlichen Provinzen Groningen, Friesland und Drenthe nahe der deutschen Grenze wurde Wetteralarm ausgelöst. Bis 12.00 Uhr gelte die höchste Alarmstufe Rot, teilten die Behörden mit. Menschen wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Züge und Busse fahren nicht. Auch Behörden und Schulen sind dicht. Krankenhäuser haben nach Medienberichten Termine zunächst bis 12 Uhr abgesagt.

BP-Wahl: Niessl hofft bei Antreten auf breite Unterstützung

Wien/Eisenstadt - Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hofft bei einem etwaigen Antreten bei der Bundespräsidentenwahl 2028 auf breite Unterstützung. Seit der Veröffentlichung seiner Überlegungen am Dienstagabend haben ihn zahlreiche Anrufe und Nachrichten aus allen politischen Lagern erreicht, erklärte Niessl am Mittwoch gegenüber der APA. Thematisch sprach er sich bereits klar für die Verlängerung der Wehrpflicht aus.

Marmor für den Falken: Falco-Ehrung am Unfallort in Dom Rep

Santo Domingo/Wien - Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.

