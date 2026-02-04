Inflation im Jänner laut Schnellschätzung bei 2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich deutlich abgeschwächt. Im Jänner lagen die Preise im Schnitt nur noch um 2 Prozent über jenen vom Jänner 2025, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember hatte der Anstieg der Verbraucherpreise noch 3,8 Prozent betragen. Ausschlaggebend für die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Teuerung sei das Ende des sogenannten Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell.

Erinnerungslücken bei H�iby in Vergewaltigungsprozess

Oslo - Marius Borg H�iby erinnert sich nach eigener Aussage nicht an einen mutmaßlichen Vorfall, bei dem er eine Frau sexuell berührt und gefilmt haben soll, während sie schlief. Er könne sich nur an einvernehmlichen Sex erinnern, sagte der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit am zweiten Tag des Prozesses gegen ihn am Mittwoch in Oslo. Er berichtete von einem Leben voller Sex und Rauschzuständen. Grund sei ein "extrem hohes Bedürfnis nach Anerkennung" gewesen.

Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

Abu Dhabi - In Abu Dhabi hat eine zweite Runde von Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland begonnen. Der Verhandlungsprozess sei unter Beteiligung der USA eröffnet worden, teilte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow am Mittwoch mit. Die Positionen der Kriegsparteien liegen bei zentralen Punkten noch weit auseinander. Zu den heikelsten Fragen gehört die Forderung Moskaus, dass die Ukraine von ihr gehaltenes Territorium aufgibt.

Viele tote Palästinenser nach israelischen Angriffen in Gaza

Gaza - Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für das gesamte Küstengebiet 21 Tote und mehr als 30 Verletzte durch israelischen Beschuss seit dem frühen Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

Toter Bub in Leoben - Mutter hat Tat gestanden

Leoben - Jene 39-jährige Frau aus Leoben, die am vergangenen Freitag ihren elfjährigen Sohn getötet haben soll, hat ein Geständnis abgelegt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben bestätigte der APA einen ORF-Steiermark-Bericht am Mittwoch. Das Kind war an schweren Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Die Mutter hatte sich auch selbst Schnittverletzungen zugefügt und wurde operiert. Sie ist nun in der Justizanstalt Leoben. Es wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt.

Evakuierungen in Spanien wegen intensivem Starkregen

Madrid/Lissabon - "Außergewöhnlicher" Starkregen ist am Mittwoch über der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Sowohl in Portugal als auch in Spanien galt wegen des Sturmtiefs "Leonardo" erhöhte Alarmbereitschaft, im Süden Spaniens wurden mehr als 3.000 Menschen evakuiert. Zudem blieben in der Region die Schulen geschlossen. Die starken Winde und Niederschläge über der Iberischen Halbinsel sollen noch bis Samstag andauern.

Toter Häftling - Überstellung ohne medizinische Begleitung

Hirtenberg - Im Fall rund um den Tod eines Häftlings der niederösterreichischen Justizanstalt (JA) Hirtenberg hat die Wochenzeitung "Falter" anonym mit einem Beamten gesprochen, der bei dem Einsatz dabei war. Er berichtete, dass die Häftlingsüberstellung ohne medizinische Begleitung erfolgt sei. Es sei kein Arzt dabei gewesen bzw. keine sedierenden Medikamente verabreicht worden. Die Amtshandlung sei "zu vollziehen" gewesen. Die Order dazu kam vom Kommandanten: "Bringts ihn weg."

Größere Neuschneemengen in Westkärnten erwartet

Klagenfurt - In Kärnten werden am Mittwoch und Donnerstag größere Neuschneemengen erwartet. Die Geosphere Austria rief für Teile des Bezirks Hermagor und einen Abschnitt des Drautals sogar die zweithöchste Wetterwarnung aus, wobei vor Beeinträchtigungen des Alltags und möglichen Schäden gewarnt wird. Auf einigen höher gelegenen Straßen galt bereits am Mittwoch Kettenpflicht, hieß es von der Polizei.

