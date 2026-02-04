Ukraine-Gesprächsrunde am Mittwoch in Abu Dhabi beendet

Abu Dhabi - Unterhändler Russlands und der Ukraine haben ukrainischen Berichten zufolge ihre Verhandlungen unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwochabend beendet. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen am Donnerstag fortgesetzt werden, meldeten Medien unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine. Inhaltliches war zunächst nicht bekannt. Ukraines Verhandlungschef Rustem Umjerow hatte zuvor von einem möglichen Gefangenenaustausch gesprochen.

Inflation im Jänner laut Schnellschätzung bei 2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich deutlich abgeschwächt. Im Jänner lagen die Preise im Schnitt nur noch um 2 Prozent über jenen vom Jänner 2025, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember hatte der Anstieg der Verbraucherpreise noch 3,8 Prozent betragen. Ausschlaggebend für die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Teuerung sei das Ende des sogenannten Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell.

Marmor für den Falken: Falco-Ehrung am Unfallort in Dom Rep

Santo Domingo/Wien - Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.

Zahl der ICE-Beamten in Minneapolis soll reduziert werden

Washington - Die Zahl der Grenzschutzbeamten in Minneapolis soll deutlich reduziert werden. Das sagte der Grenzschutz-Beauftragte Tom Homan am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Er war zuvor von US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in der Stadt entsandt worden. Demnach sollen 700 Beamte aus der Metropolregion im Bundesstaat Minnesota abgezogen werden. Etwa 2.000 Beamte seien dort dann noch im Einsatz.

Erinnerungslücken bei H�iby in Vergewaltigungsprozess

Oslo - Marius Borg H�iby erinnert sich nach eigener Aussage nicht an einen mutmaßlichen Vorfall, bei dem er eine Frau sexuell berührt und gefilmt haben soll, während sie schlief. Er könne sich nur an einvernehmlichen Sex erinnern, sagte der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit am zweiten Tag des Prozesses gegen ihn am Mittwoch in Oslo. Er berichtete von einem Leben voller Sex und Rauschzuständen. Grund sei ein "extrem hohes Bedürfnis nach Anerkennung" gewesen.

Dreieinhalb Jahre Haft für Waffenkäufe für junge IS-Anhänger

Wien - Dass Deradikalisierungsprogramme bei jungen IS-Anhängern nicht immer von Erfolg gekrönt sind, hat einmal mehr eine Verhandlung am Wiener Landesgericht veranschaulicht. Am Mittwoch ist ein einschlägig vorbestrafter 20-Jähriger wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er hatte unter anderem jüngeren und gewaltbereiten IS-Anhängern Waffen besorgt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Gefundene Frauenleiche in Wien - Kein Fremdverschulden

Wien - Jene Frau, deren großteils bereits skelettierte Leiche am Sonntagnachmittag zufällig in Wien-Favoriten gefunden worden ist, ist nicht gewaltsam ums Leben gekommen. Nach einer gerichtsmedizinischen Obduktion konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch die Identität der Frau sei bereits eindeutig festgestellt worden. Sie war 55 Jahre alt, weitere Details gab die Polizei nicht bekannt.

Größere Neuschneemengen in Westkärnten erwartet

Klagenfurt - In Kärnten werden am Mittwoch und Donnerstag größere Neuschneemengen erwartet. Die Geosphere Austria rief für Teile des Bezirks Hermagor und einen Abschnitt des Drautals sogar die zweithöchste Wetterwarnung aus, wobei vor Beeinträchtigungen des Alltags und möglichen Schäden gewarnt wird. Auf einigen höher gelegenen Straßen galt bereits am Mittwoch Kettenpflicht, hieß es von der Polizei.

