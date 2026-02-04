Kiew nennt Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi "produktiv"

Abu Dhabi - Unterhändler Russlands und der Ukraine haben ukrainischen Berichten zufolge ihre Verhandlungen unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwochabend beendet. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen am Donnerstag fortgesetzt werden, meldeten Medien unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine. Inhaltliches wurde zunächst nicht bekannt. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bezeichnete die Gespräche als produktiv.

EU-Staaten einigen sich auf Konditionen für Ukraine-Darlehen

EU-weit/Brüssel - Die EU-Staaten haben sich auf die Konditionen für das neue riesige EU-Darlehen für die Ukraine verständigt. Die in Brüssel erzielte Einigung sieht vor, dass die Ukraine mit dem Geld nur dann Rüstungsgüter in Ländern wie den USA kaufen können soll, wenn diese am europäischen Binnenmarkt und in der Ukraine entweder gar nicht oder nicht zeitnah verfügbar sind, teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit. Für das Nicht-EU-Land Großbritannien ist eine Sonderregelung geplant.

Marmor für den Falken: Falco-Ehrung am Unfallort in Dom Rep

Santo Domingo/Wien - Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.

Zahl der ICE-Beamten in Minneapolis soll reduziert werden

Washington - Die Zahl der Grenzschutzbeamten in Minneapolis soll deutlich reduziert werden. Das sagte der Grenzschutz-Beauftragte Tom Homan am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Er war zuvor von US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in der Stadt entsandt worden. Demnach sollen 700 Beamte aus der Metropolregion im Bundesstaat Minnesota abgezogen werden. Etwa 2.000 Beamte seien dort dann noch im Einsatz.

Xi Jinping ruft USA zu "gegenseitigem Respekt" auf

Peking/Washington - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu "gegenseitigem Respekt" aufgerufen, um die Beziehungen zwischen Washington und Peking zu stärken. "Indem wir die Probleme eins nach dem anderen angehen und kontinuierlich gegenseitiges Vertrauen aufbauen, können wir an einem richtigen Weg arbeiten, damit beide Länder miteinander zurechtkommen", sagte Xi, wie der staatliche Sender CCTV berichtete.

Atomgespräche zwischen Iran und USA voraussichtlich im Oman

Teheran/Jerusalem - Die USA und der Iran beraten über dessen Atomprogramm voraussichtlich nun im Oman und nicht in Istanbul. Der Ort der für Freitag anvisierten Gespräche sei auf Wunsch des Irans verlegt worden, sagte ein Vertreter eines der Staaten in der Region am Mittwoch. Der Iran wolle zudem die Gespräche auf sein Atomprogramm beschränken und eine Ausweitung auf andere Themen wie sein Raketenprogramm vermeiden. US-Außenminister Rubio drängte auf Zugeständnisse aus Teheran.

Größere Neuschneemengen in Westkärnten eingetroffen

Klagenfurt - In Kärnten werden am Mittwoch und Donnerstag größere Neuschneemengen erwartet. Die Geosphere Austria rief für Teile des Bezirks Hermagor und einen Abschnitt des Drautals sogar die zweithöchste Wetterwarnung aus, wobei vor Beeinträchtigungen des Alltags und möglichen Schäden gewarnt wird. Auf 13 Straßen galt am frühen Abend bereits Kettenpflicht, die Lawinengefahr erhöhte sich in den betroffenen Gebieten auf Stufe vier, hieß es vom Land Kärnten.

EU-Parlament will Arbeit an US-Zolldeal wieder aufnehmen

EU-weit/Brüssel - Nach der Entspannung im Grönland-Konflikt will das Europäische Parlament die Arbeiten zur Umsetzung des EU-US-Zollabkommens fortsetzen. Der Handelsausschuss des Parlaments könnte in seiner Sitzung am 24. Februar seine Position beschließen, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, am Mittwoch mitteilte. Im März könnte dann das Plenum darüber abstimmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red