Kiew nennt Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi "produktiv"

Abu Dhabi - Unterhändler Russlands und der Ukraine haben ukrainischen Berichten zufolge ihre Verhandlungen unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwochabend beendet. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen am Donnerstag fortgesetzt werden, meldeten Medien unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine. Inhaltliches wurde zunächst nicht bekannt. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bezeichnete die Gespräche als produktiv.

Atom-Abrüstungsvertrag zwischen USA und Russland läuft aus

Washington/Moskau - Mit dem Auslaufen des letzten großen Abrüstungsvertrags "New Start" endet am Mittwoch nach mehr als einem halben Jahrhundert die Ära der vertraglich vereinbarten Rüstungskontrollen zwischen den USA und Russland. Die Regierung in Moskau warf den USA vor, einen Vorschlag von Präsident Wladimir Putin zur vorläufigen Weiterführung der Rüstungsobergrenzen ignoriert zu haben, zeigte sich aber prinzipiell gesprächsbereit.

Irans Außenminister bestätigt Atomgespräche mit USA im Oman

Teheran/Jerusalem - Die geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA finden Außenminister Abbas Araqchi zufolge am Freitag im Oman statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für 10.00 Uhr angesetzt, sagte Araqchi am Mittwoch. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den Beratungen nehmen der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge Araqchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil.

Starkregen: Tausende in Spanien evakuiert, Toter in Portugal

Madrid/Lissabon - "Außergewöhnlicher" Starkregen ist am Mittwoch über der Iberischen Halbinsel niedergegangen. Sowohl in Portugal als auch in Spanien galt wegen des Sturmtiefs "Leonardo" erhöhte Alarmbereitschaft, im Süden Spaniens wurden nach Angaben der Behörden mehr als 3.500 Menschen evakuiert. Zudem blieben fast überall in Andalusien die Schulen geschlossen, Straßen und Bahnlinien wurden gesperrt. In Portugal kam im Südosten ein Mensch durch das Unwetter ums Leben.

EZB-Entscheid: Leitzinsen dürften unverändert bleiben

Frankfurt - Die relativ niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften dem Euroraum vorerst erhalten bleiben. Volkswirte erwarten keine Änderung, wenn der EZB-Rat am Donnerstag erstmals in diesem Jahr in Frankfurt zusammenkommt. Die Zins-Entscheidung wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins beträgt seit Juni 2,0 Prozent. In den vier EZB-Sitzungen seitdem hielten die Euro-Währungshüter den Zins konstant.

Volksbefragung zu Erbschaftssteuer für SPÖ vorstellbar

Wien - Nach dem Vorstoß von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), eine Volksbefragung zur Wehrpflicht abzuhalten, hat nun auch der Koalitionspartner SPÖ seine eigenen Ideen, dieses Instrument zu nutzen: Staatssekretärin Michaela Schmidt, die auch Regierungskoordinatorin ihrer Partei ist, schlug laut "Kurier" vor, etwa ein Votum über die Einführung einer Erbschaftssteuer abzuhalten. Ein promptes Nein kam von ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Medien: Lebenslange Haft für versuchtes Attentat auf Trump

Washington - Wegen des versuchten Attentats auf Donald Trump ist ein 59-Jähriger Medienberichten zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Aileen M. Cannon verhängte gegen Ryan Routh zudem für einen weiteren Anklagepunkt - ein Waffendelikt - weitere sieben Jahre Haft, wie die US-Sender ABC News und NBC News berichteten. Bereits zuvor hatte ihn eine Jury schuldig gesprochen.

