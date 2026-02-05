Aus von Abrüstungsvertrag alarmiert Anti-Atom-NGO in Japan

Tokio - Japanische Atombombenüberlebende fürchten angesichts des Auslaufens des letzten Atomwaffenabrüstungsvertrags New Start zwischen den USA und Russland einen Atomkrieg. Die Welt habe die Dringlichkeit des Problems nicht erkannt, so Terumi Tanaka, Co-Präsident von Nihon Hidankyo, am Donnerstag, einer Organisation Überlebender der US-Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945. Die Gruppe setzt sich für eine atomwaffenfreie Welt ein. 2024 erhielt sie den Friedensnobelpreis.

Verletzte durch Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf Donnerstag auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben zwei Menschen verletzt worden. Eine 79-jährige Frau sei ins Krankenhaus gebracht, eine 89-Jährige ambulant behandelt worden, teilte die Polizei auf Telegram mit. Demnach schlugen die Drohnen im Stadtteil Solomjanka im Westen Kiews ein und beschädigten mehrere Wohnblöcke. Schäden wurden auch aus anderen Stadtvierteln der Drei-Millionen-Metropole gemeldet.

Viele Schüler mit Deutschdefizit in Oberösterreichs Städten

Wien - In Österreich hatte zuletzt jedes neunte Volksschulkind Deutschförderbedarf. Am Land, wo es weniger Migration gibt, ist der Anteil dabei wenig überraschend mit knapp vier Prozent deutlich geringer als in den Städten (19) oder in mittel besiedelten Gebieten (10). Den höchsten Anteil an Kindern mit Deutschdefiziten gibt es aber nicht in Wien (20) als einziger Großstadt, sondern in mehreren Städten Oberösterreichs. Das zeigt eine Auswertung der Statistik Austria für die APA.

US-Regierung will Nike wegen Diskriminierung Weißer vorladen

New York/Beaverton - Die US-Regierung hat ein Gericht aufgerufen, eine Vorladung gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen der angeblichen Diskriminierung weißer Menschen durchzusetzen. Der Konzern habe angeforderte Informationen nicht vollständig bereitgestellt, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in dem Antrag der US-Kommission für Gleichstellung am Arbeitsplatz (EEOC) an das Gericht im Staat Missouri. Nike nannte das Vorgehen der EEOC eine "überraschende und ungewöhnliche Eskalation".

Techniker in Keller eingesperrt: Stand bis zum Bauch in Öl

Kitzbühel - Ein 58-jähriger Heizungstechniker ist Mittwochmittag im Heizöltankraum eines Kitzbüheler Wohnhauses eingesperrt worden. Der Mann wurde zunächst wegen eines Ölaustritts gerufen. Als er in dem Raum stand, fiel jedoch die Kellertür zu und ließ sich nicht mehr öffnen. Rund 2.500 Liter Heizöl strömten in den Tankraum bis der Deutsche schließlich bis zum Bauch im Öl stand, hieß es von der Polizei zur APA. Arbeitskollegen befreiten den Techniker schließlich. Er blieb unverletzt.

Wetterbedingt keine Starts am Berliner Flughafen

Berlin - Am Berliner Flughafen BER können wegen Eis am Morgen keine Flugzeuge starten. "Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich. Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen. Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar.

Louvre-Krone kann komplett wiederhergestellt werden

Paris - Die bei dem spektakulären Einbruch im Pariser Louvre von den flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone kann vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigen Kaiserin Eug�nie werde ihren einstigen Glanz wieder zurückerhalten, teilte das Museum am Mittwoch mit. Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten die Diebe Kronjuwelen im materiellen Wert von etwa 88 Millionen Euro und unschätzbarem historischen Wert gestohlen.

