Aus für Atomwaffenabrüstungsvertrag USA-Russland

Tokio/Peking - Der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das New-Start-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. China will sich derzeit nicht an Verhandlungen mit den beiden über seine eigenen Kernwaffen beteiligen. "Chinas nukleare Fähigkeiten sind von ganz anderer Größenordnung als die der Vereinigten Staaten und Russlands", betonte der chinesische Außenamtssprecher Lin Jian am Donnerstag in Peking.

Zahl der offenen Stellen auch 2025 rückläufig

Wien - Die Zahl der offenen Stellen ist im vergangenen Jahr neuerlich gesunken. 2025 waren mit 139.900 Vakanzen um 19,5 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als 2024, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Damit ging die Zahl der offenen Stellen seit 2022 das dritte Jahr in Folge zurück. 2022 waren mit 230.400 Stellen so viele Arbeitsplätze wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009 ausgeschrieben gewesen.

Viele Schüler mit Deutschdefizit in Oberösterreichs Städten

Wien - In Österreich hatte zuletzt jedes neunte Volksschulkind Deutschförderbedarf. Am Land, wo es weniger Migration gibt, ist der Anteil dabei wenig überraschend mit knapp vier Prozent deutlich geringer als in den Städten (19) oder in mittel besiedelten Gebieten (10). Den höchsten Anteil an Kindern mit Deutschdefiziten gibt es aber nicht in Wien (20) als einziger Großstadt, sondern in mehreren Städten Oberösterreichs. Das zeigt eine Auswertung der Statistik Austria für die APA.

Verletzte durch Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf Donnerstag auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben zwei Menschen verletzt worden. Eine 79-jährige Frau sei ins Krankenhaus gebracht, eine 89-Jährige ambulant behandelt worden, teilte die Polizei auf Telegram mit. Demnach schlugen die Drohnen im Stadtteil Solomjanka im Westen Kiews ein und beschädigten mehrere Wohnblöcke. Schäden wurden auch aus anderen Stadtvierteln der Drei-Millionen-Metropole gemeldet.

Zweiter Verhandlungstag zum Ukraine-Krieg hat begonnen

Abu Dhabi - In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der zweite Tag der von den USA vermittelten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Kriegs begonnen. "Wir arbeiten im gleichen Format wie gestern: trilaterale Konsultationen, Gruppenarbeit und weitere Annäherung der Positionen", schrieb der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bei Telegram zum Start des zweiten Verhandlungstags. Ergebnisse würden später verkündet, teilte er zudem mit.

1.200 Haushalte in Kärnten nach Schneefällen ohne Strom

Klagenfurt - Starker Schneefall sorgt seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus. So waren Donnerstagfrüh 1.200 Haushalte in Kärnten ohne Strom, teilte die Kärnten Netz GmbH auf APA-Anfrage mit. Auf einigen Straßen galt nach wie vor Kettenpflicht.

1.300 Polizeieinsätze pro Tag in Wien

Wien - Im Jahr 2025 hat die Wiener Polizei rund 1.300 Einsätze am Tag absolviert - also im Durchschnitt fast einen pro Minute. "Die hohe Zahl an Einsätzen zeigt, wie wichtig eine perfekt funktionierende Einsatzkoordination ist", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung am Donnerstag. Insgesamt gingen in der Landesleitzentrale Wien 1.175.411 Notrufe ein, aus denen 474.243 Einsätze hervorgingen, zu denen Beamtinnen und Beamte geschickt wurden.

Erbschaftssteuer-Befragung für SPÖ keine Parteiforderung

Wien - Der Vorschlag von Staatssekretärin Michaela Schmidt, eine Volksbefragung zur Einführung der Erbschaftssteuer zu initiieren, ist laut der SPÖ keine offizielle Parteiforderung. Es sei zwar "nicht überraschend", dass Schmidt das Thema für einen geeigneten Volksbefragungsgegenstand hält, hieß es aus dem Büro von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gegenüber dem Ö1-"Journal um acht". Derartige Entscheidungen würde man aber in der Koalition gemeinsam treffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red