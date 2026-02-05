Aus für Atomwaffenabrüstungsvertrag USA-Russland

Tokio/Peking - Der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das New-Start-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. China will sich derzeit nicht an Verhandlungen mit den beiden über seine eigenen Kernwaffen beteiligen. "Chinas nukleare Fähigkeiten sind von ganz anderer Größenordnung als die der Vereinigten Staaten und Russlands", betonte der chinesische Außenamtssprecher Lin Jian am Donnerstag in Peking.

Erbschaftssteuer-Befragung für SPÖ keine Parteiforderung

Wien - Der Vorschlag von Staatssekretärin Michaela Schmidt, eine Volksbefragung zur Einführung der Erbschaftssteuer zu initiieren, ist laut der SPÖ keine offizielle Parteiforderung. Es sei zwar "nicht überraschend", dass Schmidt das Thema für einen geeigneten Volksbefragungsgegenstand hält, hieß es aus dem Büro von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gegenüber dem Ö1-"Journal um acht". Derartige Entscheidungen würde man aber in der Koalition gemeinsam treffen.

Ungar soll Ex-Freundin getötet haben: Vor Gericht geständig

Salzburg/Maria Alm/Zell am See - Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau) am 3. Mai 2025 hat der Ex-Freund der Frau, ein inzwischen 33-jähriger Ungar, am Donnerstag vor einem Geschworenengericht in Salzburg die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem bisher unbescholtenen Mann, der wenige Tage nach dem Vorfall in den Niederlanden festgenommen worden ist, das Verbrechen des Mordes vor. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss", sagte der Angeklagte vor Gericht.

Vor drastischen Kürzungen bei "Washington Post"

Washington/Seattle - Bei der "Washington Post" muss Medienberichten zufolge ein großer Teil der Belegschaft gehen. Amazon-Gründer Jeff Bezos will aber laut Chefredakteur Matt Murray als Eigentümer an der renommierten US-Zeitung festhalten. "Er möchte, dass die Post eine größere, relevante und florierende Institution wird", sagte er dem Sender CNN. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen heftiger wirtschaftlicher Einbußen Sparmaßnahmen einleitet.

Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine vereinbart

Abu Dhabi - Die Delegationen der USA, der Ukraine und Russlands haben sich bei den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Es gehe um insgesamt 314 Personen, sagte der US-Sondergesandte Steven Witkoff. Die Friedensgespräche seien detailliert und produktiv gewesen, es bleibe jedoch noch einiges zu klären, fügte er hinzu. Die Diskussionen würden fortgesetzt, in den kommenden Wochen werde mit weiteren Fortschritten gerechnet.

Britischer Premier von Medien angezählt

London/Washington/New York - Die Verbindung des Labour-Parteiveterans Peter Mandelson zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stürzt den britischen Premier Keir Starmer in eine tiefe Regierungskrise. Der "Guardian" zitierte am Donnerstag Abgeordnete, wonach dessen Tage gezählt seien. Die BBC kommentierte: "Starmer kann sich solche Tage nicht mehr leisten." Die jüngst veröffentlichten Dokumente aus den Epstein-Akten hatten aufs Neue eine enge Freundschaft zwischen Mandelson und Epstein nahegelegt.

Opfer wurden laut H�iby nicht unter Drogen gesetzt

Oslo - Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit in Norwegen hat Marius Borg H�iby Vorwürfe zurückgewiesen, dass er andere Menschen ohne deren Wissen unter Drogen gesetzt habe. Er habe "noch nie jemanden unter Drogen gesetzt - so weit ich weiß", sagte der 29-Jährige am Donnerstag vor Gericht. Zuvor hatte eine der von ihm mutmaßlich vergewaltigten Frauen die Überzeugung geäußert, dass ihr ohne ihr Wissen Drogen verabreicht worden waren.

14 Anklagen wegen Waffenübung in Vorchdorf

Wels/Vorchdorf - Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach einer Waffenübung in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) gegen 14 Teilnehmer Strafantrag wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingebracht, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Bericht auf "nachrichten.at" am Donnerstag. Ein Bundesheeroffizier wird als Bestimmungstäter geführt. Insgesamt waren gegen 23 Beschuldigte Ermittlungen eingeleitet worden, gegen neun Personen wurden diese im Jänner eingestellt.

