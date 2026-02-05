Weiterer Rückruf von Danone-Babynahrung in Österreich

Wien/Österreich - In Abstimmung mit der Lebensmittelaufsichtsbehörde hat Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückgerufen - vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Aufgrund eines möglichen grenzüberschreitenden Handels der Babynahrung von Deutschland nach Österreich werden auch in Deutschland verkaufte Produktionschargen zurückgerufen. Insgesamt sind mehr als 90 Chargen betroffen.

Aus für Atomwaffenabrüstungsvertrag USA-Russland

Tokio/Peking - Der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das New-Start-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. Die USA und Russland stehen allerdings einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung, die Regeln des auslaufenden atomaren Abrüstungsvertrages "New Start" weiter zu befolgen. Das Nachrichtenportal Axios berichtete dies unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen.

EZB-Entscheid: Leitzins bleibt unverändert bei 2,0 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit einer weiteren Zinspause ins Jahr gestartet. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beließ den Einlagensatz am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Über ihn steuert die Zentralbank des nach dem Beitritt Bulgariens auf 21 Länder angewachsenen Währungsraums maßgeblich die Geldpolitik.

Ungar soll Ex-Freundin getötet haben: Lebenslange Haft

Salzburg/Maria Alm/Zell am See - Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau) am 3. Mai 2025 ist der Ex-Freund der Frau, ein inzwischen 33-jähriger Ungar, am Donnerstag von einem Geschworenengericht in Salzburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Der bisher unbescholtene Mann ist wenige Tage nach dem Vorfall in den Niederlanden festgenommen worden. Er gestand die Tat bei dem Prozess ein. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss."

Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine vereinbart

Abu Dhabi - Die Ukraine und Russland haben ihre zweitägigen Friedensgespräche in Abu Dhabi mit einer Einigung auf einen Gefangenenaustausch beendet. Unter Vermittlung der USA verständigten sich die Konfliktparteien auf die Freilassung von insgesamt 314 Kriegsgefangenen, sagte der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Donnerstag. Dies sei der erste derartige Schritt seit Oktober 2025. Die Diskussionen würden fortgesetzt, in den kommenden Wochen werde mit weiteren Fortschritten gerechnet.

Situation nach Schneefällen in Kärnten wieder entspannt

Klagenfurt - Starker Schneefall hat seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus gesorgt. In der Nacht auf Donnerstag waren mehr als 2.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Im Laufe des Tages entspannte sich dann die Situation bei der Stromversorgung, aber auch auf den Straßen. In Villach forderte der Schnee einen Verletzten. Ein Mann war beim Schneeschaufeln vom Dach seines Hauses gefallen.

Britischer Premier von Medien angezählt

London/Washington/New York - Die Verbindung des Labour-Parteiveterans Peter Mandelson zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stürzt den britischen Premier Keir Starmer in eine tiefe Regierungskrise. Der "Guardian" zitierte am Donnerstag Abgeordnete, wonach dessen Tage gezählt seien. Die BBC kommentierte: "Starmer kann sich solche Tage nicht mehr leisten." Die jüngst veröffentlichten Dokumente aus den Epstein-Akten hatten aufs Neue eine enge Freundschaft zwischen Mandelson und Epstein nahegelegt.

Vor drastischen Kürzungen bei "Washington Post"

Washington/Seattle - Bei der "Washington Post" muss Medienberichten zufolge ein großer Teil der Belegschaft gehen. Amazon-Gründer Jeff Bezos will aber laut Chefredakteur Matt Murray als Eigentümer an der renommierten US-Zeitung festhalten. "Er möchte, dass die Post eine größere, relevante und florierende Institution wird", sagte er dem Sender CNN. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen heftiger wirtschaftlicher Einbußen Sparmaßnahmen einleitet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red