Aus für Atomwaffenabrüstungsvertrag USA-Russland

Tokio/Peking - Der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das New-Start-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen. Die USA und Russland stehen allerdings einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung, die Regeln des auslaufenden atomaren Abrüstungsvertrages "New Start" weiter zu befolgen. Das Nachrichtenportal Axios berichtete dies unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen.

EZB-Leitzins trotz Euro-Stärke gleich belassen

Frankfurt - Der starke Euro und eine nachlassende Inflation haben die Europäische Zentralbank (EZB) beim Leitzins nicht unter Zugzwang gesetzt. Sie beließ ihn am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde kam die Euro-Stärke auf der Sitzung zur Sprache. Man habe zwar kein Ziel für den Wechselkurs: "Aber wir sind uns bewusst, dass er sowohl für die Wachstums- als auch für die Inflationsaussichten wichtig ist."

Ungar soll Ex-Freundin getötet haben: Lebenslange Haft

Salzburg/Maria Alm/Zell am See - Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau) am 3. Mai 2025 ist der Ex-Freund der Frau, ein inzwischen 33-jähriger Ungar, am Donnerstag von einem Geschworenengericht in Salzburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Der bisher unbescholtene Mann ist wenige Tage nach dem Vorfall in den Niederlanden festgenommen worden. Er gestand die Tat bei dem Prozess ein. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss."

Weiterer Rückruf von Danone-Babynahrung in Österreich

Wien/Österreich - In Abstimmung mit der Lebensmittelaufsichtsbehörde hat Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückgerufen - vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Aufgrund eines möglichen grenzüberschreitenden Handels der Babynahrung von Deutschland nach Österreich werden auch in Deutschland verkaufte Produktionschargen zurückgerufen. Insgesamt sind mehr als 90 Chargen betroffen.

Erste Asbest-Messungen im Burgenland unauffällig

Eisenstadt - Die Taskforce "Vorsorgeabklärung Luftqualität" hat bei ihren ersten Messungen im Burgenland keine erhöhte Asbestbelastung in der Luft festgestellt. Gemessen wurde an den neun Standorten, an denen Greenpeace auf einen Asbestgehalt von bis zu 50 Prozent im Gestein gestoßen war. Auffällige Ergebnisse habe es dabei nicht gegeben, erläuterten die Mitglieder am Donnerstag. Eine akute Gesundheitsgefahr könne man daher ausschließen.

Lawinenabgang in Südtirol fordert offenbar zwei Tote

Sulden/Innsbruck - Ein Lawinenabgang im Bereich der auf 3.325 Meter Höhe gelegenen Hinteren Schöntaufspitze in der Ortlergruppe in Sulden im Südtiroler Vinschgau hat Donnerstagnachmittag offenbar zwei Tote gefordert. Dies berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf Einsatzkräfte. Angaben zur Identität der verunglückten Wintersportler lagen noch nicht vor. Eine ebenfalls verschüttete dritte Person habe weitgehend unverletzt geborgen werden können, hieß es laut Rai Südtirol.

Situation nach Schneefällen in Kärnten wieder entspannt

Klagenfurt - Starker Schneefall hat seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus gesorgt. In der Nacht auf Donnerstag waren mehr als 2.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Im Laufe des Tages entspannte sich dann die Situation bei der Stromversorgung, aber auch auf den Straßen. In Villach forderte der Schnee einen Verletzten. Ein Mann war beim Schneeschaufeln vom Dach seines Hauses gefallen.

Trentiner Richter besteht auf Anklage im Fall Benko

Trient/Österreich/Innsbruck - Bei den in Italien laufenden Ermittlungen gegen Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung kommt es zu einer überraschenden Wende. So hat ein Trentiner Untersuchungsrichter am Donnerstag die zwangsweise Anklageerhebung verfügt. Der Richter lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einstellung von vielen Vorwürfen ab. Damit geht das Verfahren weiter. Deutliche Kritik kam von Benko-Anwalt Norbert Wess.

