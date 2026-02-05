EZB-Leitzins trotz Euro-Stärke gleich belassen

Frankfurt - Der starke Euro und eine nachlassende Inflation haben die Europäische Zentralbank (EZB) beim Leitzins nicht unter Zugzwang gesetzt. Sie beließ ihn am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde kam die Euro-Stärke auf der Sitzung zur Sprache. Man habe zwar kein Ziel für den Wechselkurs: "Aber wir sind uns bewusst, dass er sowohl für die Wachstums- als auch für die Inflationsaussichten wichtig ist."

Ungar soll Ex-Freundin getötet haben: Lebenslange Haft

Salzburg/Maria Alm/Zell am See - Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau) am 3. Mai 2025 ist der Ex-Freund der Frau, ein inzwischen 33-jähriger Ungar, am Donnerstag von einem Geschworenengericht in Salzburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Der bisher unbescholtene Mann ist wenige Tage nach dem Vorfall in den Niederlanden festgenommen worden. Er gestand die Tat bei dem Prozess ein. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss."

Weiterer Rückruf von Danone-Babynahrung in Österreich

Wien/Österreich - In Abstimmung mit der Lebensmittelaufsichtsbehörde hat Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückgerufen - vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Aufgrund eines möglichen grenzüberschreitenden Handels der Babynahrung von Deutschland nach Österreich werden auch in Deutschland verkaufte Produktionschargen zurückgerufen. Insgesamt sind mehr als 90 Chargen betroffen.

Situation nach Schneefällen in Kärnten wieder entspannt

Klagenfurt - Starker Schneefall hat seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus gesorgt. In der Nacht auf Donnerstag waren mehr als 2.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Im Laufe des Tages entspannte sich dann die Situation bei der Stromversorgung, aber auch auf den Straßen. In Villach forderte der Schnee einen Verletzten. Ein Mann war beim Schneeschaufeln vom Dach seines Hauses gefallen.

Lawinenabgang in Südtirol fordert zwei Tote

Sulden/Innsbruck - Bei einem Lawinenabgang im Bereich der auf 3.325 Metern Höhe gelegenen Hinteren Schöntaufspitze in der Ortlergruppe in Sulden im Südtiroler Vinschgau sind Donnerstagnachmittag zwei Wintersportler ums Leben gekommen. Die beiden Männer wurden von Bergrettern leblos unter den Schneemassen gefunden, berichteten Südtiroler Medien. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Laut Rai Südtirol handelte es sich bei den Verunglückten um Freerider aus Finnland.

USA und Russland vor Wiederaufnahme von Militärgesprächen

Washington - Die USA und Russland wollen nach einer mehrjährigen Unterbrechung wieder direkte Militärgespräche auf hoher Ebene führen. Darauf einigten sich beide Seiten am Donnerstag in Abu Dhabi, wie das US-Militär mitteilte. Ziel sei es, Fehleinschätzungen und eine Eskalation zu vermeiden. Die Einigung folge auf produktive und konstruktive Fortschritte auf dem Weg zu dem von US-Präsident Donald Trump angestrebten Frieden in der Ukraine, hieß es.

Trentiner Richter besteht auf Anklage im Fall Benko

Trient/Österreich/Innsbruck - Bei den in Italien laufenden Ermittlungen gegen Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung kommt es zu einer überraschenden Wende. So hat ein Trentiner Untersuchungsrichter am Donnerstag die zwangsweise Anklageerhebung verfügt. Der Richter lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einstellung von vielen Vorwürfen ab. Damit geht das Verfahren weiter. Deutliche Kritik kam von Benko-Anwalt Norbert Wess.

Kündigungen bei KTM: Sozialplan steht

Mattighofen - Rund drei Wochen nachdem der Motorradkonzern KTM angekündigt hat, rund 500 Beschäftigte zu kündigen, steht der Sozialplan. Das berichteten am Donnerstag zuerst der ORF und die Salzburger Nachrichten (SN). Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen, sagte eine KTM-Sprecherin gegenüber der APA. Der ORF hatte mit Verweis auf den Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer, von ersten Kündigungen bereits nächste Woche berichtet.

