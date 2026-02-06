Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina werden eröffnet

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Am Freitagabend werden die XXV. Winterspiele in Mailand/Cortina offiziell eröffnet. Vergeben wird die Rekordzahl von 116 Medaillensätzen, die Wettkämpfe von acht internationalen Fachverbänden in 16 Sportarten und zahlreichen Disziplinen werden in sechs Clustern durchgeführt. Das dezentrale Konzept bringt große logistische Probleme mit sich, es wurden so aber weitgehend bestehende Sportstätten genützt. Österreichs Aufgebot umfasst 52 Athletinnen und 63 Athleten.

Venezolanisches Parlament stimmt für Amnestiegesetz

Caracas - Das venezolanische Parlament hat für ein Amnestiegesetz gestimmt, das zu einer Freilassung aller politischen Gefangenen führen soll. Die Nationalversammlung in Caracas stimmte dem Gesetzestext am Donnerstag in erster Lesung einstimmig zu. Die Amnestie soll unter anderem für all jene gelten, denen "Terrorismus", "Verrat am Vaterland" und "Anstiftung zum Hass" zur Last gelegt wurde.

Semesterferien starten in fünf Bundesländern

Wien - Für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen nach dem Unterricht am Freitag die einwöchigen Semesterferien. Zuvor werden in diesen fünf Bundesländern noch die Schulnachrichten ausgeteilt, mit denen die Schüler zur Halbzeit des Schuljahres über ihren Leistungsstand informiert werden. Durch den An- und Abreiseverkehr von Urlauberinnen und Urlaubern kann es am Wochenende rund um die Skigebiete zu Staus kommen.

Krisengespräch zwischen USA und Iran im Oman geplant

Teheran/Washington - Angesichts einer drohenden Kriegsgefahr will der Iran nach eigenen Angaben am Freitag in der omanischen Hauptstadt Maskat neue Gespräche mit den USA aufnehmen. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Vereinigten Staaten seien für einen Dialog mit dem Iran und der US-Sondergesandte Steve Witkoff für ein Treffen am Freitag bereit. Regierungskreise in Washington bestätigten das Treffen.

Kündigungen bei KTM: Sozialplan steht

Mattighofen - Rund drei Wochen nachdem der Motorradkonzern KTM angekündigt hat, rund 500 Beschäftigte zu kündigen, steht der Sozialplan. Sowohl das Unternehmen als auch die Gewerkschaft GPA bestätigten der APA entsprechende Medienberichte. Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut der Gewerkschaft GPA neben regulären Beendigungsansprüchen zusätzliche finanzielle Leistungen erhalten.

USA und Russland vor Wiederaufnahme von Militärgesprächen

Washington - Die USA und Russland wollen nach einer mehrjährigen Unterbrechung wieder direkte Militärgespräche auf hoher Ebene führen. Darauf einigten sich beide Seiten am Donnerstag in Abu Dhabi, wie das US-Militär mitteilte. Ziel sei es, Fehleinschätzungen und eine Eskalation zu vermeiden. Die Einigung folge auf produktive und konstruktive Fortschritte auf dem Weg zu dem von US-Präsident Donald Trump angestrebten Frieden in der Ukraine, hieß es.

Trilaterale Ukraine-Gespräche sollen fortgesetzt werden

Abu Dhabi - Die Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und Russland sollen bald fortgesetzt werden. Die zweitägigen Beratungen in Abu Dhabi seien konstruktiv gewesen, so der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Donnerstag. Sie hätten sich darauf konzentriert, wie die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden geschaffen werden könnten, und würden in den kommenden Wochen fortgesetzt. Auch seitens der Ukraine hieß es, die trilateralen Beratungen sollten in den kommenden Wochen weitergehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red