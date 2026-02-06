06.02.2026 09:30:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Krisengespräche zwischen Iran und USA laufen

Maskat/Washington/Teheran - Im Oman haben inmitten erhöhter Spannungen Verhandlungen zu mehreren Themen zwischen dem Iran und den USA begonnen. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur SNN Freitagvormittag. Die Beratungen finden in Maskat zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, statt. Die Positionen der beiden Staaten etwa zu Irans Atom- und Raketenprogramm liegen weit auseinander.

Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina werden eröffnet

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Am Freitagabend werden die XXV. Winterspiele in Mailand/Cortina offiziell eröffnet. Vergeben wird die Rekordzahl von 116 Medaillensätzen, die Wettkämpfe von acht internationalen Fachverbänden in 16 Sportarten und zahlreichen Disziplinen werden in sechs Clustern durchgeführt. Das dezentrale Konzept bringt große logistische Probleme mit sich, es wurden so aber weitgehend bestehende Sportstätten genützt. Österreichs Aufgebot umfasst 52 Athletinnen und 63 Athleten.

Hochrangiger russischer Militär in Moskau niedergeschossen

Moskau - Ein russischer General ist nach Angaben der russischen Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. Ein Unbekannter habe "mehrere Schüsse" auf Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Freitag. Aleksejew, ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs, sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Schwere Schäden in Belgorod nach Angriffen der Ukraine

Belgorod - Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge in der Nacht die Grenzstadt Belgorod angegriffen. Dabei seien schwerwiegende Schäden entstanden, teilte der Gouverneur der Oblast, Wjatscheslaw Gladkow, mit. In Belgorod gebe es keine militärischen Ziele. Die Stromversorgung sei noch nicht vollständig wiederhergestellt, erklärte er Freitagfrüh.

Nach Pleite: Quester-Waren kommen unter den Hammer

Wien - Nach der Pleite der Quester Baustoffhandel GmbH kommen nun im Auftrag des Insolvenzverwalters diverse Waren der 18 Filialen in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten unter den Hammer. Insgesamt sei bei der am Freitagvormittag startenden Versteigerung mit gut 15.000 Positionen zu rechnen, teilte das Auktionshaus Aurena in einer Aussendung mit. Ziel sei, die Versteigerung innerhalb von elf Wochen abzuschließen.

Blitzeis: Berliner Flughafen stellt Betrieb wieder ein

Berlin - Der deutsche Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld hat den Betrieb am Donnerstagabend eingestellt. Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben." Die Sperre blieb auch nach dem Ende des Nachtverbots am Freitag in der Früh aufrecht. Es sei unklar, wann der Betrieb wieder starten könne, so die Sprecherin.

Semesterferien starten in fünf Bundesländern

Wien - Für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen nach dem Unterricht am Freitag die einwöchigen Semesterferien. Zuvor werden in diesen fünf Bundesländern noch die Schulnachrichten ausgeteilt, mit denen die Schüler zur Halbzeit des Schuljahres über ihren Leistungsstand informiert werden. Durch den An- und Abreiseverkehr von Urlauberinnen und Urlaubern kann es am Wochenende rund um die Skigebiete zu Staus kommen.

Zwei verletzte Kinder bei Rodelunfällen in Tirol

Jerzens - Auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens (Bezirk Imst) haben sich Donnerstagabend binnen kurzer Zeit zwei Rodelunfälle ereignet, wobei jeweils ein achtjähriges Kind verletzt worden ist. Zuerst rodelte ein 40-jähriger Pole mit seiner Tochter talwärts. Im Bereich des "Jagerheisl" bemerkte er plötzlich mehrere Personen am Wegrand. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und das Kind kollidierte mit einer Rodel und wurde am Oberschenkel verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

