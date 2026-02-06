Krisengespräche zwischen Iran und USA laufen

Maskat/Washington/Teheran - Im Oman haben inmitten erhöhter Spannungen Verhandlungen zu mehreren Themen zwischen dem Iran und den USA begonnen. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur SNN Freitagvormittag. Die Beratungen finden in Maskat zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, statt. Die Positionen der beiden Staaten etwa zu Irans Atom- und Raketenprogramm liegen weit auseinander.

Säuglingsnahrung wird in allen Bundesländern getestet

Vevey - Der Skandal um verunreinigte Babynahrung weitet sich aus. Zuletzt musste Danone am Donnerstag mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Bisher wurde in einer Aptamil-Probe vergangenen Freitag eine gesundheitsschädigende Cereulid-Konzentration nachgewiesen. Seit dieser Woche hat das Gesundheitsministerium eine österreichweite Schwerpunktaktion beauftragt. Die Lebensmittelbehörden der Länder ziehen in sämtlichen Bundesländern Proben.

Krypto-Betrugsprozess in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt - Am Landesgericht Klagenfurt hat am Freitag ein Kryptowährungs-Betrugsprozess begonnen. Ein 29 Jahre alter Kärntner muss sich vor dem Schöffensenat wegen gewerbsmäßigem schweren Betrugs und Veruntreuung verantworten. Einem 63 Jahre alten ehemaligen Geschäftspartner wird versuchter schwerer Betrug vorgeworfen. Sie sollen Investoren um ihre Einlagen gebracht haben. Beide bekannten sich nicht schuldig. Vorerst waren 14 Verhandlungstage geplant.

Blitzeis: Berliner Flughafen stellte Betrieb ein

Berlin - Im Nordosten Deutschlands gelten weiter Unwetterwarnungen vor gefrierendem Regen und Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gebietsweise vor gefährlichen Verkehrsverhältnissen durch überfrierenden Regen und Eisansatz. Weiter südlich gebe es Glatteis. Am Berliner Flughafen BER konnten wegen Blitzeises auch Freitagfrüh keine Maschinen starten oder landen.

Hochrangiger russischer Militär in Moskau niedergeschossen

Moskau - Ein russischer General ist nach Angaben der russischen Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. Ein Unbekannter habe "mehrere Schüsse" auf Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Freitag. Aleksejew, ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs, sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Sozialplan, Härtefallfonds und Stiftung für KTM-Mitarbeiter

Mattighofen - Der Sozialplan für die vom neuerlichen Personalabbau beim Motorradhersteller KTM betroffenen Mitarbeitenden steht. Er beinhaltet neben den regulären Ansprüchen auch soziale Parameter - etwa das Alter, ob jemand Kinder hat, alleinerziehend ist, etc., berichtete Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich im Gespräch mit der APA. Auch ein Härtefallfonds wurde eingerichtet. Zudem soll die bestehende Stiftung für weitere 200 Personen geöffnet werden.

Benko würde sich Prozess in Italien nicht stellen

Wien/Trient - Sollte es nach der gestrigen Entscheidung für eine Anklage gegen Signa-Gründer Ren� Benko in Italien zu einem Prozess kommen, dürfte sich Benko diesem laut Aussagen seines Anwalts wohl nicht stellen. "Das kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit verneinen", sagte Norbert Wess am Freitag zum Ö1-"Morgenjournal" des ORF auf die Frage, ob Benko zu einem Prozess in Italien erscheinen würde.

Beratung durch Gleichaltrige bei Rat auf Draht steigt

Wien - Was als Pilotprojekt 2021 begonnen hat, hat sich bei der Beratungsplattform Rat auf Draht inzwischen etabliert - die Peerberatung. Dabei stehen Jugendliche im Alter von 16 bis 23 Jahren Gleichaltrigen via Chat als Gesprächspartner zur Verfügung. Das Angebot wird laut Aussendung vom Freitag dabei so stark nachgefragt, dass das Team Verstärkung braucht. Die am häufigsten besprochenen Themen sind dabei Freundschaft, Mobbing und Probleme im Liebesleben.

