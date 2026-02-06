Krisengespräche zwischen Iran und USA laufen

Maskat/Washington/Teheran - Im Oman haben am Freitag inmitten erhöhter Spannungen indirekte Verhandlungen zu mehreren Themen zwischen dem Iran und den USA begonnen, meldete die iranische Nachrichtenagentur SNN. Die Beratungen finden in Maskat mit Irans Außenminister Abbas Araqchi, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, als Akteuren statt. Die Positionen der beiden Staaten etwa zum iranischen Atom- und Raketenprogramm liegen weit auseinander.

26-Jährige nach schwerer Gewalttat in Wien in Lebensgefahr

Wien - Im Zuge einer Wohnungsöffnung in Wien-Landstraße haben Einsatzkräfte am Donnerstagmittag eine Frau mit massiven Verletzungen vorgefunden. Die Berufsrettung brachte die 26-Jährige umgehend in ein Spital. Ärzte stellten dort Hinweise auf schwere Gewalt fest, auch ein Sexualdelikt werde nicht ausgeschlossen, berichtete die Landespolizeidirektion. Die Frau befindet sich derzeit in Lebensgefahr auf einer Intensivstation, teilte der Wiener Gesundheitsverbund der APA am Freitag mit.

Sozialplan, Härtefallfonds und Stiftung für KTM-Mitarbeiter

Mattighofen - Der Sozialplan für die vom neuerlichen Personalabbau beim Motorradhersteller KTM betroffenen Mitarbeitenden steht. Er beinhaltet neben den regulären Ansprüchen auch soziale Parameter - etwa das Alter, ob jemand Kinder hat, alleinerziehend ist, etc., berichtete Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich im Gespräch mit der APA. Auch ein Härtefallfonds wurde eingerichtet. Zudem soll die bestehende Stiftung für weitere 200 Personen geöffnet werden.

UNO-Büro sieht Kriegsverbrechen bei Siedlungsbau Israels

Genf - Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf hat die jüngsten israelischen Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einschließlich Ost-Jerusalem scharf kritisiert. Es wirft Israel Kriegsverbrechen vor. Am 12. Jänner hätten israelische Sicherheitskräfte in Ost-Jerusalem mehr als 70 Gebäude zerstört, 25 Palästinenser festgenommen, Dutzende Häuser und Läden durchsucht und Besitztümer konfisziert. Offenbar sind dort weitere israelische Siedlungen geplant.

Zwei Jahre Haft nach Drohung mit Geiselnahme in ÖBB-Railjet

Wien/Salzburg - Ein 31-jähriger Mann, der Anfang November in einem Railjet der ÖBB zwei weiblichen Reisenden mit einer Geiselnahme gedroht und die beiden Vorarlbergerinnen in Furcht und Unruhe versetzt hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen einer Reihe an Delikten zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Lette war damit ebenso einverstanden wie die Staatsanwältin. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Kocher: Inflation wird sich bei rund 2 Prozent einpendeln

Wien - Auch Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher war von der am Mittwoch veröffentlichten Schnellschätzung von 2,0 Prozent für die Jänner-Inflation "positiv überrascht". "Wir haben gewusst, dass die Inflationsrate sinken wird, aber es war dann doch etwas stärker als erwartet", sagte Kocher am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Er geht davon aus, dass die Teuerung im Jahresverlauf stabil auf Niveau bleiben wird. Die Nationalbank werde ihre Prognose senken.

Blitzeis: Berliner Flughafen nimmt Betrieb wieder auf

Berlin - Am Hauptstadtflughafen BER sollte der Flugbetrieb am Freitag wieder anlaufen, teilte eine Sprecherin mit. Wann genau die ersten Maschinen landen und starten dürften, ließ sie offen. Die Enteisung dauere entsprechend den aktuellen Witterungsbedingungen bis zu einer Stunde und damit mehr als doppelt so lange wie üblich. Es kommt weiterhin zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Wegen Blitzeises und Eisregens waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen möglich.

Säuglingsnahrung wird in allen Bundesländern getestet

Vevey - Der Skandal um verunreinigte Babynahrung weitet sich aus. Zuletzt musste Danone am Donnerstag mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Bisher wurde in einer Aptamil-Probe vergangenen Freitag eine gesundheitsschädigende Cereulid-Konzentration nachgewiesen. Seit dieser Woche hat das Gesundheitsministerium eine österreichweite Schwerpunktaktion beauftragt. Die Lebensmittelbehörden der Länder ziehen in sämtlichen Bundesländern Proben.

