EU-Kommission will Russlands Ölexport über Seeweg stoppen

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission will mit einem neuen Sanktionspaket sämtliche Dienstleistungen für den russischen Ölexport über den Seeweg verbieten. Das Paket sieht laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen außerdem neue Einfuhrverbote für Metalle, Chemikalien und kritische Mineralien vor. Um die Umgehung von Sanktionen zu erschweren, sollen Banken in Drittländern ins Visier genommen und 43 weitere Schiffe der russischen Schattenflotte auf die Sanktionsliste gesetzt werden.

US-Börsen auf Rekordkurs: Dow erstmals über 50.000 Punkten

New York - Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.027 Punkten.

Stocker will über zwei Wehrdienstmodelle abstimmen lassen

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will bei der von ihm vorgeschlagenen Volksbefragung über eine Verlängerung des Wehrdienstes laut mehreren Medienberichten über zwei der von der Wehrdienstkommission vorgeschlagenen Modelle abstimmen lassen. Welche beiden Modelle das konkret sein sollen, sagte Stocker nicht. Keine Option soll es aber sein, den Status quo beizubehalten und den Wehrdienst bei sechs Monaten zu belassen, bekräftigte er bisherige Aussagen.

Goldman Sachs entwickelt KI-Lösungen für Verwaltung

New York - Goldman Sachs arbeitet einem Medienbericht zufolge mit dem Technologie-Start-up Anthropic an der Automatisierung interner Abläufe. Die US-Bank entwickle KI-Agenten, die Aufgaben wie die Verbuchung von Transaktionen sowie die Überprüfung und Aufnahme von Neukunden übernehmen sollen, berichtete der Sender CNBC am Freitag unter Berufung auf IT-Chef Marco Argenti. Die Großbank bestätigte die Angaben. Die Anwendungen basierten auf dem "Claude"-Modell von Anthropic.

Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei entfernt

Washington - Nach einem öffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frühere Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen verunglimpft werden. Das Weiße Haus erklärte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag "irrtümlich veröffentlicht". Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als "rassistisch" verurteilt.

Schwedischer Soldat beim Eisklettern im Pinzgau verunglückt

Kaprun - Bei einem Unfall während der Ausbildung zum Heeresbergführer ist am Donnerstagnachmittag in Kaprun (Pinzgau) ein 31-jähriger Schwede ums Leben gekommen. Der Soldat war beim Eisklettern in Kaprun von einem großen Eiszapfen getroffen worden, der sich oberhalb gelöst hatte. Seine unverletzt gebliebenen Kameraden begannen sofort mit Hilfsmaßnahmen, die dann von der Besatzung des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurden. Der Schwede starb aber noch am Unfallort, so die Polizei.

