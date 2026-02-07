Staatspräsident Mattarella eröffnet Mailand/Cortina-Spiele

Mailand/Cortina d'Ampezzo/Predazzo - Die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina sind eröffnet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella sprach am Freitag um 22:50 Uhr in Mailands San-Siro-Stadion die offiziellen Eröffnungsworte und gab das Startsignal für das weltweit größte Wintersportereignis. Nebenschauplätze der Zeremonie waren drei andere Austragungscluster des Events - Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno, wo die Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl Österreichs Fahne trugen.

Gespräche Iran-USA zunächst beendet - Fortsetzung geplant

Maskat/Washington/Teheran - Die indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den USA vom Freitag sind nach iranischen Angaben vorerst beendet, sollen aber fortgesetzt werden. Die Beratungen seien ein guter Anfang gewesen und würden weitergehen, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi, der federführend an den Gesprächen in Maskat teilgenommen hatte. Beide Seiten hätten ihre Ansichten durch den Oman als Vermittler ausgetauscht.

Trump: Iran will Deal mit USA - "Sehr gute Gespräche"

Washington/Teheran - Nach einer ersten indirekten Verhandlungsrunde sieht US-Präsident Donald Trump Möglichkeiten für eine Verständigung mit dem Erzfeind Iran. "Wir hatten ebenfalls sehr gute Gespräche über den Iran, der Iran scheint sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schließen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) gegenüber Reportern auf dem Flug zu seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida. Die nächste Gesprächsrunde werde "Anfang der kommenden Woche" stattfinden.

Trump distanziert sich von Video mit Obamas als Affen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals öffentlich von einem eigenen Social-Media-Post distanziert. "Wir haben es entfernt, sobald wir das erfahren haben", kommentierte Trump am Freitagabend (Ortszeit) ein Video, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen verunglimpft worden waren. Auch führende Republikaner hatten sich empört gezeigt. "Ich habe keinen Fehler gemacht, ich muss mich um tausende Dinge kümmern", wies Trump die Verantwortung von sich.

USA und Indien einigen sich auf Handelsdeal

Washington - Indien wird seine Importe von russischem Öl einstellen und erhält im Gegenzug einen besseren Zugang zum US-Markt. Am Freitag legten beide Länder dazu die Eckpunkte für ein vorläufiges Handelsabkommen fest. "Die USA und Indien werden diesen Rahmen unverzüglich umsetzen und den Abschluss des vorläufigen Abkommens anstreben", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete in der Folge ein Dekret zur Streichung von Strafzöllen für Indien.

Mindestens 31 Tote bei IS-Anschlag in Islamabad

Islamabad - Bei einem Anschlag in Pakistan sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Weitere rund 170 Menschen seien bei dem Attentat beim Freitagsgebet in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter. Polizeiangaben nach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

US-Börsen auf Rekordkurs: Dow erstmals über 50.000 Punkten

New York - Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.027 Punkten.

Stocker will über zwei Wehrdienstmodelle abstimmen lassen

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will bei der von ihm vorgeschlagenen Volksbefragung über eine Verlängerung des Wehrdienstes laut mehreren Medienberichten über zwei der von der Wehrdienstkommission vorgeschlagenen Modelle abstimmen lassen. Welche beiden Modelle das konkret sein sollen, sagte Stocker nicht. Keine Option soll es aber sein, den Status quo beizubehalten und den Wehrdienst bei sechs Monaten zu belassen, bekräftigte er bisherige Aussagen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red