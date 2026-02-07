Staatspräsident Mattarella eröffnete Mailand/Cortina-Spiele

Mailand/Cortina d'Ampezzo/Predazzo - Die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina sind eröffnet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella sprach am Freitag um 22:50 Uhr in Mailands San-Siro-Stadion die offiziellen Eröffnungsworte und gab das Startsignal für das weltweit größte Wintersportereignis. Nebenschauplätze der Zeremonie waren drei andere Austragungscluster des Events - Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno, wo die Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl Österreichs Fahne trugen.

Russische Angriffswelle - Großteil der Ukraine ohne Strom

Kiew (Kyjiw) - Ein groß angelegter Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Samstagfrüh nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers in weiten Teilen der Ukraine Stromausfälle verursacht. Infolge der Schäden durch den "massiven Angriff" sei am Morgen in den meisten Regionen der Strom abgeschaltet worden, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo im Onlinedienst Telegram. Die Angriffe hielten zunächst noch an.

Großvater schoss in Oberösterreich auf Enkelin

Braunau am Inn - Ein 82-jähriger Mann hat Freitagnachmittag im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin geschossen und sich dann selber getötet, bestätigte die Polizei Oberösterreich am Samstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung". Motiv dürfte ein Streit um einen "kleinen Geldbetrag" gewesen sein. Die Großmutter rief die Rettung, das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Trump distanziert sich von Video mit Obamas als Affen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals öffentlich von einem eigenen Social-Media-Post distanziert. "Wir haben es entfernt, sobald wir das erfahren haben", kommentierte Trump am Freitagabend (Ortszeit) ein Video, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen verunglimpft worden waren. Auch führende Republikaner hatten sich empört gezeigt. "Ich habe keinen Fehler gemacht, ich muss mich um tausende Dinge kümmern", wies Trump die Verantwortung von sich.

Trump droht mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Iran

Washington/Teheran - Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen gegen Handelspartner des Landes gedroht. Wie aus einer Anordnung des Republikaners hervorgeht, sollen Zölle auf Importe in die USA erhoben werden können, die aus Ländern stammen, die Waren oder Dienstleistungen aus dem Iran beziehen. Konkrete Ländernamen nannte er nicht, als Beispiel für die Höhe der Zölle nannte er 25 Prozent.

US-Börsen-Rekordk: Dow Jones erstmals über 50.000 Punkten

New York - Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.027 Punkten.

Trump: Iran will Deal mit USA - "Sehr gute Gespräche"

Washington/Teheran - Nach einer ersten indirekten Verhandlungsrunde sieht US-Präsident Donald Trump Möglichkeiten für eine Verständigung mit dem Erzfeind Iran. "Wir hatten ebenfalls sehr gute Gespräche über den Iran, der Iran scheint sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schließen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) gegenüber Reportern auf dem Flug zu seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida. Die nächste Gesprächsrunde werde "Anfang der kommenden Woche" stattfinden.

Inhalte neuer Oberstufenfächer fix, Stundentafel nicht

Wien - Ab dem Schuljahr 2027/28 sollen Themen wie Künstliche Intelligenz und Medienbildung in der AHS-Oberstufen nicht mehr bloß in allen Gegenständen mehr oder weniger vorkommen, sondern als eigene Fächer im Stundenplan stehen. Die Verteilung ist noch nicht fix, die Inhalte schon: In "Informatik und Künstliche Daten" soll es etwa um die Funktionsweise von KI, digitale Infrastruktur und Datenschutz gehen. Ein neues Fach beleuchtet künftig das Verhältnis von "Medien und Demokratie".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red