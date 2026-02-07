Junge Frau von Schwester für Zwangsprostitution entführt

Wien/Schwechat - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling von ihrer Schwester und zwei Komplizen entführt worden. Die 21-jährige Rumänin wurde in ein Auto gezerrt, um sie zurück in ihre Heimat zu bringen, wo sie zur Prostitution gezwungen werden sollte. In Schwechat in Niederösterreich befreiten Polizisten die Frau aus dem Pkw. Die 25-jährige Schwester sowie ein 18- und ein 27-jähriger Mann wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Keine Befragung von lebensgefährlich verletzter Frau in Wien

Wien - Die Frau, die am Donnerstag mit massiven Verletzungen in einer Wohnung in Wien-Landstraße aufgefunden worden ist, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Das wird wahrscheinlich aufgrund ihres Gesundheitszustandes längere Zeit nicht möglich sein, hieß es vonseiten der Polizei. Derzeit wird das Umfeld der 26-Jährigen durchleuchtet. Die Frau befand sich am Samstag unverändert in einem lebensbedrohlichen Zustand, so der Wiener Gesundheitsverbund zur APA.

UNO-Generalsekretär lancierte Olympia-Friedensappell

Mailand/Cortina d'Ampezzo - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat zur Eröffnung der Winterspiele in Italien an den Geist des Olympischen Friedens appelliert. "Der einzige Kampf zwischen Nationen sollte auf dem Sportplatz stattfinden, nicht auf dem Schlachtfeld", mahnte Guterres in seiner am Freitag verbreiteten Botschaft. Er rief Konfliktparteien laut Kathpress zudem zu einer Waffenruhe auf. "Lasst uns gemeinsam streben - nach Gold, ja, aber noch mehr nach Frieden", sagte Guterres.

Trump distanziert sich von Video mit Obamas als Affen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals öffentlich von einem eigenen Social-Media-Post distanziert. "Wir haben es entfernt, sobald wir das erfahren haben", kommentierte Trump am Freitagabend (Ortszeit) ein Video, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen verunglimpft worden waren. Auch führende Republikaner hatten sich empört gezeigt. "Ich habe keinen Fehler gemacht, ich muss mich um tausende Dinge kümmern", wies Trump die Verantwortung von sich.

Russische Angriffswelle - Großteil der Ukraine ohne Strom

Kiew (Kyjiw) - Ein groß angelegter Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Samstagfrüh nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers in weiten Teilen der Ukraine Stromausfälle verursacht. Infolge der Schäden durch den "massiven Angriff" sei am Morgen in den meisten Regionen der Strom abgeschaltet worden, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo im Onlinedienst Telegram. Die Angriffe hielten zunächst noch an.

Großvater schoss in Oberösterreich auf Enkelin

Braunau am Inn - Ein 82-jähriger Mann hat Freitagnachmittag im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin geschossen und sich dann selber getötet, bestätigte die Polizei Oberösterreich am Samstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung". Motiv dürfte ein Streit um einen "kleinen Geldbetrag" gewesen sein. Die Großmutter rief die Rettung, das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Ratingagentur bewertet Österreich weiter stabil

Wien - Die Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit Österreichs bei AA+/A-1+ belassen und wie auch im Vorjahr den Ausblick auf "stabil" gesetzt. Man erwarte eine schrittweise Budgetkonsolidierung in den kommenden Jahren, teilte die Agentur mit. Wirtschaftlich gehe die längere Rezessionsphase zwar zu Ende - die Agentur geht aber nur von einer bescheidenen Erholung mit realen BIP-Wachstumsraten von etwas über einem Prozent bis 2029 aus.

Zwei Buben beim Rodeln in der Steiermark schwer verletzt

Mariazell - Beim Rodeln in Marizell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) sind am Freitag zwei Buben im Alter von sechs und elf Jahren schwer verletzt worden. Auch die 48-jährige Mutter des Jüngeren wurde verletzt, informierte die Polizei. Der Elfjährige und das Mutter-Sohn-Tandem waren unabhängig voneinander von einer ausgewiesenen und präparierten Rodelbahn abgekommen, die sich aufgrund der Verhältnisse als zu schnell entpuppte. Sie stürzten in einen angrenzenden Wald.

