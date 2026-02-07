Russische Angriffswelle - Großteil der Ukraine ohne Strom

Kiew (Kyjiw) - Ein groß angelegter Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Samstagfrüh nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers in weiten Teilen der Ukraine Stromausfälle verursacht. Infolge der Schäden durch den "massiven Angriff" sei in den meisten Regionen der Strom abgeschaltet worden, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegram. Mit den Attacken soll die Moral der Zivilbevölkerung gebrochen werden, so das Außenministerium in Wien auf X.

NEOS weiter gegen Wehrpflicht-Volksbefragung

Wien - Trotz der von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) weiter forcierten Volksbefragung zur Verlängerung der Wehrpflicht bleiben die NEOS bei einem Nein zu einem solchen Instrument. "Die BürgerInnen erwarten sich zu Recht, dass die gewählte Politik Verantwortung übernimmt und Entscheidungen im Sinne der Menschen in Österreich und im Sinne der Republik trifft", so Generalsekretär Douglas Hoyos auf X. Dafür würden Politiker schließlich entlohnt. Bei der ÖVP gibt man sich "verwundert".

Junge Frau von Familie für Zwangsprostitution entführt

Wien/Schwechat - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling von Familienmitgliedern entführt worden. Die 21-jährige Rumänin wurde in ein Auto gezerrt, um sie zurück in ihre Heimat zu bringen, wo sie zur Prostitution gezwungen werden sollte. In Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) befreiten Polizisten die Frau aus dem Pkw. Die 25-jährige Schwester, der 18-jährige Bruder sowie der 27-jährige Schwager wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Wieder Alarm in Portugal und Spanien wegen Sturmtiefs

Lissabon/Sevilla - In Teilen Portugals und in Südspanien haben die Behörden angesichts eines weiteren Sturmtiefs die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange ausgelöst. Grund waren Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten. Das Atlantiktief "Marta" traf am Morgen auf Portugal und machte sich anschließend auch in Spanien vor allem in Andalusien und Extremadura bemerkbar.

Ratingagentur bewertet Österreich weiter stabil

Wien - Die Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit Österreichs bei AA+/A-1+ belassen und wie auch im Vorjahr den Ausblick auf "stabil" gesetzt. Man erwarte eine schrittweise Budgetkonsolidierung in den kommenden Jahren, teilte die Agentur mit. Wirtschaftlich gehe die längere Rezessionsphase zwar zu Ende - die Agentur geht aber nur von einer bescheidenen Erholung mit realen BIP-Wachstumsraten von etwas über einem Prozent bis 2029 aus.

Sabotage an der Bahn in Olympia-Region in Norditalien

Mailand/Cortina d'Ampezzo - In Norditalien, wo die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina laufen, sind am Samstag zeitgleich drei Sabotageakte an Eisenbahnstrecken verübt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass Anarchisten hinter den Taten stecken. Ähnliche Vorfälle hatte es rund um die Olympischen Spiele 2024 in Paris gegeben. Sie könnten als Vorbild gedient haben.

Entwurf zu Bundesstaatsanwaltschaft soll demnächst kommen

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will demnächst einen regierungsintern abgestimmten Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft vorlegen. "Ich bin sehr zuversichtlich, in den nächsten Wochen ein konkretes Konzept vorstellen zu können", so Sporrer im Ö1-"Journal zu Gast". Nach wie vor fix ist die geplante Dreierspitze - diese hatte Sporrer bereits im Sommer als unverrückbar bezeichnet.

Toter bei Lawinenabgang in Trentino

Trient - In der norditalienischen Alpenregion Valtellina hat am Samstag eine weitere Lawine drei Skitourengeher erfasst. Eine Person kam ums Leben. Eine weitere Person konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien, ein dritter Skitourengeher gilt als vermisst. Rettungskräfte sind im Einsatz, wie Medien berichtete. Die Lawine löste sich gegen 12.00 Uhr in der Gemeinde Albosaggia in der lombardischen Provinz Sondrio.

