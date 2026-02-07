Japan wählt Unterhaus - Klarer Sieg für Regierung erwartet

Tokio - Japan wählt am Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) der neuen nationalkonservativen Partei- und Regierungschefin Sanae Takaichi ab. Demnach könnte die LDP ihre absolute Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte bei den vorherigen Wahlen sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus die Mehrheit verloren.

Großteil der Ukraine nach russischen Attacken ohne Strom

Kiew (Kyjiw) - Ein groß angelegter Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Samstagfrüh nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers in weiten Teilen der Ukraine Stromausfälle verursacht. Infolge der Schäden durch den "massiven Angriff" sei in den meisten Regionen der Strom abgeschaltet worden, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegram. Mit den Attacken soll die Moral der Zivilbevölkerung gebrochen werden, so das Außenministerium in Wien auf X.

NEOS weiter gegen Wehrpflicht-Volksbefragung

Wien - Trotz der von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) weiter forcierten Volksbefragung zur Verlängerung der Wehrpflicht bleiben die NEOS bei einem Nein zu einem solchen Instrument. "Die BürgerInnen erwarten sich zu Recht, dass die gewählte Politik Verantwortung übernimmt und Entscheidungen im Sinne der Menschen in Österreich und im Sinne der Republik trifft", so Generalsekretär Douglas Hoyos auf X. Dafür würden Politiker schließlich entlohnt. Bei der ÖVP gibt man sich "verwundert".

Gastpatienten: Niederösterreich bringt Klage gegen Wien ein

St. Pölten/Wien - Die vom Land Niederösterreich im Gastpatienten-Konflikt mit der Stadt Wien für einen Betroffenen vorbereitete Klage ist beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in der Bundeshauptstadt eingebracht worden, wie am Samstagabend auch die "Kronen Zeitung" online berichtet hat. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte den Schritt vor einem Monat angekündigt.

Sturmtief "Marta": Erstes Todesopfer in Portugal

Lissabon/Sevilla - Das neue Sturmtief "Marta" hat in Portugal ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Mitglied des Rettungsdienstes ertrank laut Zivilschutz am Samstag in einem Fluss im zentralen Bezirk Portalegre. In Teilen Portugals und in Südspanien lösten die Behörden die zweithöchste Unwetterwarnstufe aus. Grund waren Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten. "Marta" war in der Früh auf Portugal getroffen und hatte sich anschließend auf Spanien (Andalusien/Extremadura) ausgeweitet.

Netanyahu will mit Trump über Iran-Gespräche beraten

Washington/Teheran - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will voraussichtlich am Mittwoch in Washington mit US-Präsident Donald Trump über die laufenden Gespräche mit dem Iran beraten. Das teilte sein Büro am Samstag auf "X" mit. Netanyahu dürfte dabei auf eine harte Linie pochen. Trump hatte zuvor erklärt, er sehe "nach sehr guten Gesprächen" Möglichkeiten für eine Verständigung mit dem Erzfeind Iran. Dieser scheine "sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schließen", so Trump.

Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Tausende Menschen haben am Tag nach der Eröffnungsfeier in Mailand gegen die in Norditalien stattfindenden Olympischen Winterspiele protestiert. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, als einige Teilnehmer Feuerwerkskörper zündeten und Steine auf die Einsatzkräfte warfen. Die Polizei trieb die Menge mit Wasserwerfern auseinander. Von friedlichen Demonstranten wurden Umweltaspekte und die Wohnungsnot in der Finanzmetropole Mailand thematisiert.

Michelangelo-Zeichnung erzielte Auktionsrekord in New York

New York/Vatikanstadt - Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie"s in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) verkauft worden. Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter große Zeichnung eines Fußes, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.

