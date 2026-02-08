Sieg der Regierung bei Parlamentswahl in Japan erwartet

Tokio - In Japan wählen die Menschen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen deuteten im Vorfeld auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi bei dem vorgezogenen Urnengang hin. Die ersten Prognosen zum Wahlausgang wurden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) erwartet. Erschwert wurde die Abstimmung durch heftigen Schneefall in mehreren Regionen des Landes.

Portugal bestimmt in Stichwahl neuen Präsidenten

Lissabon - In Portugal entscheiden die Menschen am Sonntag in einer Stichwahl, wer neuer Präsident des Landes wird. Der gemäßigte Sozialist Ant�nio Jos� Seguro tritt gegen den Rechtspopulisten Andr� Ventura an. Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Jänner auf rund 31 Prozent der Stimmen. Ventura, der Chef der rechtsaußen stehenden Chega-Partei, erreichte 23,5 Prozent.

Frauen und Männer verdienen erst 2043 gleich viel

Wien - Frauen verdienen immer noch rund 11,5 Prozent weniger als Männer und arbeiten daher 42 Tage "gratis". Bei gleichbleibender Entwicklung könnten damit ganzjährig Vollzeitbeschäftigte erst 2043 gleich viel verdienen, wie das Netzwerk "Business and Professional Women Austria" (BPW) zum Equal Pay Day am 11. Februar anhand des Medianeinkommens berechnete. 57 Tage Gratisarbeit ergeben die auf dem Durchschnittseinkommen beruhenden Berechnungen der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK).

Heer verzeichnete im Vorjahr Personalzuwachs

Wien - Das Bundesheer hat im Vorjahr einen deutlichen Personalzuwachs verzeichnet. Netto wurden um rund 400 mehr Soldaten registriert als im Jahr davor, auch im zivilen Bereich gab es ein Plus von knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, teilte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung mit. Am höchsten fielen die Zuwächse in Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten aus.

Geflüchteter Strafgefangener in Oberösterreich gefasst

Eggelsberg/Aigen-Schlägl - Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Eggelsberg (Bezirk Braunau) einen geflüchteten Strafgefangenen festgenommen, der Mitte Jänner mit seiner Familie als Einmietbetrüger in einem Hotel in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) aufgefallen war. Der 33-jährige Oberösterreicher hatte damals unter falschem Namen mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Baby vier Nächte in dem Hotel verbracht und sich dann, ohne zu bezahlen, aus dem Staub gemacht.

Iran besteht auf Urananreicherung selbst im Kriegsfall

Teheran/Washington - Zwei Tage nach neuen Gesprächen mit den USA über das iranische Atomprogramm hat Irans Außenminister Abbas Araqchi Forderungen nach dem Ende von Teherans Urananreicherung eine Absage erteilt. "Warum bestehen wir so sehr auf der Anreicherung (von Uran) und weigern uns, darauf zu verzichten, selbst wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird? Weil niemand das Recht hat, uns unser Verhalten vorzuschreiben", sagte Araqchi am Sonntag bei einer Veranstaltung in Teheran.

US-Migrationsbehörde wegen verweigerter Medikamente geklagt

New York/Washington - Nach einer Klage wegen verweigerter medizinischer Versorgung ist ein 18 Monate altes Mädchen mit seinen Eltern in den USA aus der Haft der berüchtigten Einwanderungsbehörden entlassen worden. Das geht aus einer am Freitag in Texas eingereichten Klageschrift hervor. Demnach wurden dem Kind nach einem Spitalsaufenthalt wegen einer lebensbedrohlichen Atemwegserkrankung die verschriebenen Medikamente verweigert. Die Familie wurde inzwischen von den US-Behörden freigelassen.

