Russland greift erneut ukrainische Ölanlagen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz dessen Anlagen in der östlichen Region Poltawa angegriffen. Dabei seien Schäden entstanden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. "Dies ist der 19. gezielte Angriff auf Einrichtungen der Gruppe seit Jahresbeginn", hieß es. Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab unterdessen Geländegewinne bekannt.

Laut Moskau Festnahmen nach Schüssen auf russischen General

Moskau - Nach den Schüssen auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Der Täter, demnach ein Russe mit Jahrgang 1960, sei in Dubai festgenommen und an Russland übergeben worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Ein Komplize, ein 1959 geborener Russe, sei in Moskau gefasst worden. Eine weitere mutmaßliche Komplizin floh in die Ukraine.

Tourengeher in Salzburg stirbt nach Kollision auf Skipiste

Maria Alm - Im Skigebiet Maria Alm (Pinzgau) ist am Samstag ein 65-jähriger Skitourengeher beim Zusammenstoß mit einem Skifahrer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Pinzgauer war gegen Mittag im Bereich der Schwarzeckalmabfahrt bergauf unterwegs, als er mit dem die Piste abfahrenden 20-Jährigen aus dem Pongau kollidierte. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen, wo der Mann später starb.

Pflegerin in Niederösterreich wegen Mordverdachts in Haft

St. Pölten - Eine Pflegerin aus Niederösterreich befindet sich wegen des Verdachts des Mordes und des schweren Betruges in Haft. Die Frau soll durch Manipulationen das Vermögen ihres Klienten geerbt haben, wie die "Kronen Zeitung" am Sonntag berichtet. Ihre Anwältin, Astrid Wagner, bestätigt auf APA-Anfrage die Ermittlungen. Die Leiche des 2021 verstorbenen Pensionisten wurde exhumiert, weil neben dem Betrug auch Mordverdacht im Raum stand.

Präsidentenwahl in Portugal trotz Sturmfolgen begonnen

Lissabon - In dem von Stürmen getroffenen Portugal hat Sonntagfrüh die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund elf Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa zu bestimmen. Als haushoher Favorit gilt der sozialdemokratisch orientierte Politiker Ant�nio Jos� Seguro von der sozialistischen Partei (PS). Sein Widersacher ist der Rechtspopulist Andr� Ventura von der Partei Chega (Es reicht).

Sieg der Regierung bei Parlamentswahl in Japan erwartet

Tokio - In Japan wählen die Menschen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen deuteten im Vorfeld auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi bei dem vorgezogenen Urnengang hin. Die ersten Prognosen zum Wahlausgang wurden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) erwartet. Erschwert wurde die Abstimmung durch heftigen Schneefall in mehreren Regionen des Landes.

Frauen und Männer verdienen erst 2043 gleich viel

Wien - Frauen verdienen immer noch rund 11,5 Prozent weniger als Männer und arbeiten daher 42 Tage "gratis". Bei gleichbleibender Entwicklung könnten damit ganzjährig Vollzeitbeschäftigte erst 2043 gleich viel verdienen, wie das Netzwerk "Business and Professional Women Austria" (BPW) zum Equal Pay Day am 11. Februar anhand des Medianeinkommens berechnete. 57 Tage Gratisarbeit ergeben die auf dem Durchschnittseinkommen beruhenden Berechnungen der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK).

Heer verzeichnete im Vorjahr Personalzuwachs

Wien - Das Bundesheer hat im Vorjahr einen deutlichen Personalzuwachs verzeichnet. Netto wurden um rund 400 mehr Soldaten registriert als im Jahr davor, auch im zivilen Bereich gab es ein Plus von knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, teilte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung mit. Am höchsten fielen die Zuwächse in Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten aus.

