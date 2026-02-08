Regierende Liberaldemokraten vor Wahlsieg in Japan

Tokio - Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl vom Sonntag einen deutlichen Sieg errungen. Ihre Liberaldemokratische Partei (LDP) konnte die Mehrheit in der ersten Parlamentskammer zurückerobern, wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale berichteten.

Pressl will "Acht-plus-zwei"-Modell bei Wehrdienst

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) spricht sich für das von der Wehrdienstkommission empfohlene Modell der Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen aus. Ob dazu eine Volksbefragung abgehalten werden soll, wollte er in der ORF-"Pressestunde" nicht beantworten. "Wie die Regierung das jetzt ausdiskutiert, ist Sache der Bundesregierung." Sollte eine Befragung kommen, würden die Gemeinden diese sauber umsetzen.

Leichte Entspannung nach Regenpause in Portugal und Spanien

Lissabon/Sevilla - In Portugal und Spanien hat sich die Lage nach einer Serie ungewöhnlich häufiger Unwetter leicht entspannt. "Atempause vom Regen", titelte die Regionalzeitung "Diario de Sevilla". Doch obwohl es am Sonntag überwiegend trocken bleiben sollte und sich die Sonne zeigte, standen in beiden Urlaubsländern nach dem Durchzug des Sturmtiefs "Marta" am Samstag weiter ganze Landstriche unter Wasser.

Frauen und Männer verdienen erst 2043 gleich viel

Wien - Frauen verdienen immer noch rund 11,5 Prozent weniger als Männer und arbeiten daher 42 Tage "gratis". Bei gleichbleibender Entwicklung könnten damit ganzjährig Vollzeitbeschäftigte erst 2043 gleich viel verdienen, wie das Netzwerk "Business and Professional Women Austria" (BPW) zum Equal Pay Day am 11. Februar anhand des Medianeinkommens berechnete. 57 Tage Gratisarbeit ergeben die auf dem Durchschnittseinkommen beruhenden Berechnungen der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK).

Pflegerin in Niederösterreich wegen Mordverdachts in Haft

St. Pölten - Eine Pflegerin aus Niederösterreich befindet sich wegen des Verdachts des Mordes und des schweren Betruges in Haft. Die Frau soll durch Manipulationen das Vermögen ihres Klienten geerbt haben, wie die "Kronen Zeitung" am Sonntag berichtet. Ihre Anwältin, Astrid Wagner, bestätigt auf APA-Anfrage die Ermittlungen. Die Leiche des 2021 verstorbenen Pensionisten wurde exhumiert, weil neben dem Betrug auch Mordverdacht im Raum stand.

Tourengeher in Salzburg stirbt nach Kollision auf Skipiste

Maria Alm - Im Skigebiet Maria Alm (Pinzgau) ist am Samstag ein 65-jähriger Skitourengeher beim Zusammenstoß mit einem Skifahrer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Pinzgauer war gegen Mittag im Bereich der Schwarzeckalmabfahrt bergauf unterwegs, als er mit dem die Piste abfahrenden 20-Jährigen aus dem Pongau kollidierte. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen, wo der Mann später starb.

Moskau meldet Festnahmen nach Attentat auf General

Moskau - Zwei Tage nach dem Attentat auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes präsentieren die Ermittler zwei Festnahmen. Aus Moskauer Sicht ist klar: Hinter den Schüssen auf Wladimir Alexejew steckt Kiew. Die Rede ist von einem "Terrorakt". Dabei ist es nicht der erste Angriff auf einen ranghohen russischen Militär in der jüngeren Vergangenheit. Der 64-jährige Alexejew war am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen worden.

Russland greift erneut ukrainische Ölanlagen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz dessen Anlagen in der östlichen Region Poltawa angegriffen. Dabei seien Schäden entstanden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. "Dies ist der 19. gezielte Angriff auf Einrichtungen der Gruppe seit Jahresbeginn", hieß es. Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab unterdessen Geländegewinne bekannt.

