Regierende Liberaldemokraten vor Erdrutschsieg in Japan

Tokio - Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl vom Sonntag einen deutlichen Sieg errungen. Ihre Regierungskoalition sicherte sich Prognosen zufolge eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die den Weg für ihre umstrittenen Pläne zu Steuersenkungen und höheren Verteidigungsausgaben freimacht.

Pflegerin in Niederösterreich wegen Mordverdachts in Haft

St. Pölten - Eine Pflegerin aus Niederösterreich befindet sich wegen des Verdachts des Mordes und des schweren Betruges in Haft. Die Frau soll durch Manipulationen das Vermögen ihres Klienten geerbt haben, wie die "Kronen Zeitung" am Sonntag berichtet. Ihre Anwältin, Astrid Wagner, bestätigt auf APA-Anfrage die Ermittlungen. Die Leiche des 2021 verstorbenen Pensionisten wurde exhumiert, weil neben dem Betrug auch Mordverdacht im Raum stand.

Snowboarder holen Olympia-Gold durch Karl - Silber für Payer

Livigno - Österreichs Snowboarder haben am Sonntag bei den 25. Olympischen Winterspielen in Livigno groß zugeschlagen. Sie holten die ersten beiden Medaillen für das ÖOC-Team. Benjamin Karl sorgte sensationell wie schon 2022 für Olympia-Gold im Parallel-Riesentorlauf und kürte sich endgültig zu einer österreichischen Sport-Ikone. Zuvor hatte die Kärntnerin Sabine Payer ihren "Olympiafluch" besiegt. Sie krönte ihre Karriere mit Silber und verlor erst im Finale gegen Zuzana Maderova.

Portugiesen wählen neuen Präsidenten

Lissabon - Der Sozialist Ant�nio Jos� Seguro oder der Rechtspopulist Andr� Ventura: In Portugal hat am Sonntag eine Stichwahl über den künftigen Präsidenten stattgefunden. Dabei galt der moderate Sozialist Seguro als klarer Favorit. Die Wahllokale sollten um 20.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) schließen, für kurz danach wurden auf Nachwahlbefragungen basierende Prognosen erwartet. Rund elf Millionen Portugiesinnen und Portugiesen waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Konservativer thailändischer Regierungschef gewann Wahl

Bangkok - In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut Prognosen die Parlamentswahl klar gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag veröffentlichten Prognosen fast 200 der 500 Sitze und wurde damit mit Abstand stärkste Kraft. Die reformorientierte Volkspartei landete mit gut 100 Sitzen auf Platz zwei. Anutin erklärte, sein Wahlsieg gehöre "allen Thailändern, egal ob ihr für uns gestimmt habt oder nicht".

Epstein-Affäre: Starmers Stabschef tritt zurück

Washington/New York/London - In der Affäre um die Epstein-Kontakte eines früheren britischen Ministers hat der Stabschef von Premierminister Keir Starmer übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt erklärt. In einem Statement von Morgan McSweeney, das die BBC veröffentlichte, heißt es, er habe dem Premierminister zur Ernennung von Ex-Minister Peter Mandelson als Botschafter in den USA geraten und "übernehme die volle Verantwortung dafür".

Pressl will "Acht-plus-zwei"-Modell bei Wehrdienst

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) spricht sich für das von der Wehrdienstkommission empfohlene Modell der Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen aus. Ob dazu eine Volksbefragung abgehalten werden soll, wollte er in der ORF-"Pressestunde" nicht beantworten. "Wie die Regierung das jetzt ausdiskutiert, ist Sache der Bundesregierung." Sollte eine Befragung kommen, würden die Gemeinden diese sauber umsetzen.

Tourengeher bei Lawinenabgang in Salzburg schwer verletzt

Obertauern - Auf der Großen Kesselspitze bei Obertauern in Salzburg ist am frühen Sonntagnachmittag ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang schwer verletzt worden. Der Mann war mit vier Begleitern unterwegs und als Erster in einen Hang eingefahren. Dabei löste er ein rund 60 Meter breites und 300 Meter langes Schneebrett aus. Er wurde so weit verschüttet, dass nur mehr seine Hand aus dem Schnee ragte. Die Begleiter konnten den Mann darum rasch orten und ausgraben.

