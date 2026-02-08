Regierende Liberaldemokraten vor Erdrutschsieg in Japan

Tokio - Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl vom Sonntag einen deutlichen Sieg errungen. Ihre Regierungskoalition sicherte sich Prognosen zufolge eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die den Weg für ihre umstrittenen Pläne zu Steuersenkungen und höheren Verteidigungsausgaben freimacht. Die seit Oktober amtierende Takaichi kündigte nach ihrem Wahltriumph an, für eine starke japanische Wirtschaft und solide Staatsfinanzen zu sorgen.

Portugal-Präsidentenwahl: Sozialist Seguro vor Erdutschsieg

Lissabon - Der gemäßigte Sozialist Ant�nio Jos� Seguro steht bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal Prognosen zufolge vor einem Erdrutschsieg. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen für die Sender RTP, SIC und TVI/CNN durfte der 63-Jährige mit 67 bis 73 Prozent der Stimmen rechnen. Damit lag er weit vor seinem rechtsextremen Herausforderer Andre Ventura, der auf 27 bis 33 Prozent taxiert wurde. Auch erste Teilergebnisse bestätigten den Trend.

Einsitzersilber "Highlight" für Rodler Müller - Langenhan 1.

Cortina d'Ampezzo - Kunstbahnrodler Jonas Müller hat sich bei den Olympischen Spielen in Cortina im Einsitzer die Silbermedaille gesichert. Der 28-jährige Vorarlberger war schon nach den ersten beiden Läufen am Samstag Zweiter und hielt diesen Platz am Sonntag. Geschlagen geben musste sich der Europameister nur dem deutschen Weltmeister Max Langenhan, der in allen vier Läufen Streckenrekord markierte und einen Vorsprung von 0,596 Sekunden hatte. Bronze ging an Lokalmatador Dominik Fischnaller.

Eltern nach Verhungern von Dreijährigem vor Gericht

Innsbruck/Kufstein - Ein Elternpaar im Alter von 27 Jahren muss sich am Montag vor dem Landesgericht Innsbruck nach dem Tod seines dreijährigen Sohnes im Tiroler Bezirk Kufstein wegen Mordes, Quälens und der Freiheitsentziehung verantworten. Der Bub war im Mai 2024 infolge massiver Unterernährung gestorben. Die Eltern wollten ihn laut Staatsanwaltschaft "möglichst qualvoll zu Tode" bringen. Sie gestanden die Tat. Die Mutter sprach von einem "Dämon", der in ihrem Sohn gesteckt sei.

Epstein-Affäre: Starmers Stabschef tritt zurück

Washington/New York/London - In der Affäre um die Epstein-Kontakte eines früheren britischen Ministers hat der Stabschef von Premierminister Keir Starmer übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt erklärt. In einem Statement von Morgan McSweeney, das die BBC veröffentlichte, heißt es, er habe dem Premierminister zur Ernennung von Ex-Minister Peter Mandelson als Botschafter in den USA geraten und "übernehme die volle Verantwortung dafür".

Konservativer thailändischer Regierungschef gewann Wahl

Bangkok - In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut Prognosen die Parlamentswahl klar gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag veröffentlichten Prognosen fast 200 der 500 Sitze und wurde damit mit Abstand stärkste Kraft. Die reformorientierte Volkspartei landete mit gut 100 Sitzen auf Platz zwei. Anutin erklärte, sein Wahlsieg gehöre "allen Thailändern, egal ob ihr für uns gestimmt habt oder nicht".

Wahlwiederholung in Republika Srpska: Karan bleibt Präsident

Banja Luka - Die teilweise Wiederholung der Präsidentenwahl im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska (RS), hat am Sonntag laut Wahlkampfstäben keine Änderung gebracht. Der Kandidat des Regierungslagers, Siniša Karan, der die Wahl am 23. November des Vorjahrs gewonnen hatte, erklärte sich zum erneuten Sieger. Sein Herausforderer, der Oppositionskandidat Branko Blanuša, gestand die Niederlage ein. Die Wahl wurde in 136 von etwa 2.200 Wahllokalen wiederholt.

Neue Haftstrafe für Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi

Teheran - Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist zu einer neuen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Gericht habe eine Haft von 7,5 Jahren gegen die 53-Jährige verhängt, teilte die Narges-Stiftung am Sonntag mit. Das Strafmaß setzt sich den Angaben zufolge aus sechs Jahren Haft wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit und 1,5 Jahren wegen Propaganda gegen den Staat zusammen. Zudem ist sie aus Teheran verbannt worden.

