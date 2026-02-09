Zweidrittelmehrheit für Japans Ministerpräsidentin Takaichi

Tokio - Japans Regierungspartei hat unter Führung der nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi den größten Wahlsieg ihrer Geschichte errungen. Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer, wie japanische Medien berichteten. Eine Revision des Pazifismusartikels in der japanischen Verfassung ist damit realistischer geworden.

Football: Seahawks bezwingen Patriots in Super Bowl

Santa Clara (Kalifornien) - Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Super Bowl gewonnen und die New England Patriots deutlich bezwungen. Das favorisierte Team um Quarterback Sam Darnold setzte sich auch dank seiner starken Defensive in einem einseitigen Finale der National Football League mit 29:13 durch. Die Patriots - gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers Super-Bowl-Rekordchampion - verpassten den angestrebten siebenten Titel dagegen deutlich.

Portugal-Präsidentenwahl: Sozialist Seguro mit Erdrutschsieg

Lissabon - Der gemäßigte Sozialist Ant�nio Jos� Seguro hat bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal einen Erdrutschsieg gefeiert. Nach Auszählung fast aller Stimmzettel am Sonntagabend kam der 63-Jährige auf 66 Prozent der Stimmen, Ventura auf nur 34 Prozent. Damit wird Seguro im März die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten. Rund elf Millionen Portugiesinnen und Portugiesen waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Einsitzersilber "Highlight" für Rodler Müller - Langenhan 1.

Cortina d'Ampezzo - Kunstbahnrodler Jonas Müller hat sich bei den Olympischen Spielen in Cortina im Einsitzer die Silbermedaille gesichert. Der 28-jährige Vorarlberger war schon nach den ersten beiden Läufen am Samstag Zweiter und hielt diesen Platz am Sonntag. Geschlagen geben musste sich der Europameister nur dem deutschen Weltmeister Max Langenhan, der in allen vier Läufen Streckenrekord markierte und einen Vorsprung von 0,596 Sekunden hatte. Bronze ging an Lokalmatador Dominik Fischnaller.

Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. Kritiker betrachteten den Prozess als politisch motiviert und als weiteres Zeichen für den Abbau von Pressefreiheit und politischen Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Haushaltsenergie im Dezember um 9,0 Prozent teurer

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember 2025 im Jahresvergleich um 9,0 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 41,9 Prozent war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 1,2 Prozent zurück, wobei vor allem Heizöl und Treibstoffe billiger wurden.

Eltern nach Verhungern von Dreijährigem vor Gericht

Innsbruck/Kufstein - Ein Elternpaar im Alter von 27 Jahren muss sich am Montag vor dem Landesgericht Innsbruck nach dem Tod seines dreijährigen Sohnes im Tiroler Bezirk Kufstein wegen Mordes, Quälens und der Freiheitsentziehung verantworten. Der Bub war im Mai 2024 infolge massiver Unterernährung gestorben. Die Eltern wollten ihn laut Staatsanwaltschaft "möglichst qualvoll zu Tode" bringen. Sie gestanden die Tat. Die Mutter sprach von einem "Dämon", der in ihrem Sohn gesteckt sei.

Trump kündigt Besuch von Xi Jinping Ende des Jahres an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping im Weißen Haus am Jahresende in Aussicht gestellt. "Er kommt ins Weiße Haus, ja, gegen Ende des Jahres", sagte Trump in einem Interview des Fernsehsenders NBC, das am Mittwoch aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt wurde. "Das sind die beiden mächtigsten Länder der Welt, und wir haben ein sehr gutes Verhältnis", fügte der US-Präsident hinzu.

