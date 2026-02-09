Zweidrittelmehrheit für Japans Ministerpräsidentin Takaichi

Tokio - Japans Regierungspartei hat unter Führung der nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi den größten Wahlsieg ihrer Geschichte errungen. Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer, wie japanische Medien berichteten. Eine Revision des Pazifismusartikels in der japanischen Verfassung ist damit realistischer geworden.

Portugal-Präsidentenwahl: Sozialist Seguro mit Erdrutschsieg

Lissabon - Der gemäßigte Sozialist Ant�nio Jos� Seguro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal mit deutlichem Vorsprung vor dem Rechtspopulisten Andr� Ventura gewonnen. Seguro kam nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmzettel am Sonntag auf 66,8 Prozent der Stimmen, Ventura auf 33,2 Prozent. Damit kann Seguro im März die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten.

Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. Kritiker betrachteten den Prozess als politisch motiviert und als weiteres Zeichen für den Abbau von Pressefreiheit und politischen Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Haushaltsenergie im Dezember um 9,0 Prozent teurer

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember 2025 im Jahresvergleich um 9,0 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 41,9 Prozent war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 1,2 Prozent zurück, wobei vor allem Heizöl und Treibstoffe billiger wurden.

Vater tötet 19-jährige Tochter und sich selbst

Wels - Ein 51-Jähriger soll in Wels seine 19-jährige Tochter getötet und anschließend Suizid verübt haben. Die Leichen der beiden wurden erst nach Wochen gefunden, bestätigte die Polizei Montagfrüh einen entsprechenden Bericht der "Krone". Die Ermittler gehen davon aus, dass der Ungar seine Tochter in deren Wohnung erstickt hatte und dann in seiner eigenen, nicht weit entfernt liegenden Bleibe Suizid beging.

Freigelassener venezolanischer Oppositioneller verschleppt

Washington/Caracas - Kurze Zeit nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ist der venezolanische Oppositionelle Juan Pablo Guanipa nach Angaben der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado von "schwer bewaffneten Männern" verschleppt worden. Die Männer in Zivilkleidung hätten Guanipa "gewaltsam" mitgenommen, erklärte Machado am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. "Wir fordern seine sofortige Freilassung", fügte sie hinzu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red